想洗蔬果殘留農藥卻釀反效果！4種你一定用過的東西超NG

洗蔬果務必使用清水仔細清洗 (圖／本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

逛完菜市場，買完蔬菜水果後，回家第一件事情一定是洗菜挑菜，把農藥殘留和爛掉的部分通通去除，但不少人除了清水外，都習慣使用蔬果清潔劑、鹽巴、醋或是小蘇打輔助清洗，但這其實是NG的，反而會有反作用。

根據《早安健康》報導，專家表示洗蔬果絕對不宜使用蔬果清潔劑、鹽巴、醋或是小蘇打，只適合清水洗滌原因如下：

1.鹽巴：許多人都認為鹽水能夠洗清農藥殘留，但實際上農藥成份多為偏脂溶性的物質，若用鹽水清洗，鹽水對脂溶性的溶解度不佳，只適合用浸泡處理，反而無法比清水沖洗還乾淨。

2.小蘇打、醋：很多人以為小蘇打、醋能夠中和農藥，但大部分農藥在相反酸鹼值環境下降解（分解成自然元素）的速度會變快，但一般洗蔬果頂多花10分鐘左右，根本無法降解所有農藥，因此效果相當一般，且用醋清洗容易影響食材風味，更不用說用到不純的小蘇打粉，反而會讓蔬果汙染。

3.蔬果清潔劑：各牌清潔劑成分不盡相同，無法有效確認洗淨程度，且清除部分農藥後，清潔劑成分反而會留在蔬果上，造成把另一種化學物質吃下肚，得不償失。

4.洗菜機：市面上出現不少洗菜機，利用臭氧清洗蔬果，但根據實驗結果，通入空氣與通入臭氧根本沒有明顯差異，因為以打氣去除農藥，就是利用氣泡帶動水流，藉由水的流動對蔬果上的農藥進行沖滌，並非臭氧發揮了特殊的化學作用分解農藥。

因此最終想洗淨蔬果農藥殘留，最好的方法依然是使用清水仔細將蔬果洗滌一遍，不但不用浪費冤枉錢，效果反而也是最好的。

(中時電子報)

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