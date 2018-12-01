普悠瑪救援第一時間畫面曝光！大體遍布軌道 尤振仲滿身血

2018年12月01日 00:08 中時電子報 林毅

現場殘骸、碎片和乘客大體遍布 (圖／影片截圖)

司機游振仲被救出時滿身是血 (圖／影片截圖)

影音取自徐松奕臉書

10月21日下午4點50分，由司機員尤振仲駕駛的6432次普悠瑪翻覆意外，造成18人死亡215受傷，也是台灣近30年來最慘重的鐵道事故，事發至今責任依舊尚未釐清，事故當下的影片卻先行曝光，詳細記錄著消防員救援每一個人的過程，讓網友看到淚崩，直呼根本地獄。

宜蘭縣政府消防局長徐松奕29日在臉書貼出了普悠瑪事發後的救援紀錄片，影片長達20多分鐘，紀錄者是冬山分隊的薛育承，開頭是救護車狂奔到現場的畫面，到了事發地點，看到彎成W型的6432次普悠瑪，接著展開緊急救援，依據受傷程度配卡，分成OHCA及重、中、輕度傷害(黑、紅、黃、綠牌)，優先送黑卡以外的受傷乘客。

現場不僅殘骸碎片遍布滿地，許多人體也躺在軌道上一動也不動，甚至還有肢體已經分離的遺體，但救援隊沒有辦法，無多餘時間作停留，必須第一時間確保所有乘客狀態，不幸的是剛開始前3名乘客，就有兩人OHCA，被配給黑卡。

許多網友看到影片，紛紛落淚表示沉重，也有人大喊台鐵高層出來負責，薛育承也被稱讚處理迅速、確實又冷靜。影片最後3分鐘，游振仲被從車頭救出，全身是血，無法自行行走，被配給第二嚴重的紅卡。

(中時電子報)