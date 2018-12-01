熊讚募19萬粉絲唱跨年 張惠妹、頑童接力唱壓軸

2018年12月01日 00:15 中時 蕭雅玲

頑童連續兩年登上台北跨年晚會表演。（圖片提供：華視）

台北市副市長陳景峻（左起）、熊讚、觀光傳播局長陳思宇一起公布跨年壓軸卡司。（圖片提供：華視）

臺北最High新年城2019跨年晚會30日公布壓軸演出的卡司記者會，今年跨年請來華語樂壇天后張惠妹（阿妹）、人氣嘻哈天團頑童MJ116接力擔任壓軸表演，兩組重量級卡司不僅是全台獨家，也是阿妹繼2016年跨年演出後，睽違3年再度登上台北跨年舞台。對於這次的演出阿妹也親自參與設計節目內容、舞台規劃，還特別帶了樂隊與舞群，要給一起跨年的朋友們最佳的聽覺與視覺饗宴。

嘻哈天團頑童MJ116繼去年把跨年晚會變成大型KTV，讓台下粉絲跟著他們一起大合唱，創下收視佳績後，今年再度受邀登上台北市府的跨年晚會，將在跨年後開唱，與民眾一起迎接2019年的到來！頑童表示，「在自己家鄉台北跟大家一起跨年，真是一件非常爽的事情！也希望大家一起來台北市政府跟我們一起跨年。」

昨天的記者會上還發生意外小插曲，台北市副市長陳景峻、觀光傳播局長陳思宇與吉祥物熊讚上台公佈跨年壓軸卡司時，工作人員拿錯看板，意外將FUN電巴士隨車嘉賓熊讚拿成跨年卡司，讓鴨子划水、秘練主題曲《台北熊讚》的熊讚十分興奮，頻頻向長官們撒嬌，希望能站上台北跨年舞台。

看到熊讚對演出如此熱情，陳思宇局長說：「至少要完成這一個目標，就是目前熊讚粉絲有14萬多，如果能超過18 萬粉絲，能達到19萬粉絲更好！」若達成目標，屆時就要想辦法幫熊讚圓夢開演唱會，引起現場粉絲熱烈歡呼與支持。

華視允諾一個月內，熊讚臉書專頁按讚數只要多出5萬，突破19萬門檻，就幫熊讚開個唱，並安排熊讚去捷運站與粉絲們打招呼、面對面拉票，並製作演唱會海報與發新聞宣傳，強力為熊讚爭取粉絲按讚。

(中時 )