楊謹華甜誇男友體貼 沒婚禮也OK

2018年12月01日 03:04 中時 洪秀瑛

瑭霏（左起）、李之勤、夏騰宏、楊謹華、侯怡君、游安順、姚淳耀。（民視提供）

楊謹華（左）與侯怡君。（民視提供）

侯怡君、楊謹華、柯叔元、霍正奇及游安順、何豪傑等30日出席民視新戲《鏡子森林》開鏡記者會。楊謹華在戲裡感情不順，戲外和男友Ben感情穩定2年多，透露想結婚生小孩，被問婚期？她坦言還沒想法也沒幻想，可能會先登記，但還不知道會不會辦婚禮，即使沒辦婚禮也可以接受。

楊謹華愛吃火鍋，自封「火鍋達人」，她拍戲時間又長又累，男友為了寵愛、體貼她，探班時會帶整組麻辣鍋包括電磁爐犒賞大家。被問到幸福的生活小事，「他無論多麼累，見到我一定是笑臉，不像我有時候會因為拍戲不順，表情比較凝重」。

侯怡君是同部戲第2單元主角，飾演電視台記者，被問到有沒有被記者「當空氣」經驗？她說當新人時難免被記者叫不出名字，但也提醒自己要更努力，她舉例昨早就有位阿嬤看到她頻頻喊「侯侯侯…..」一直叫不出她的名字，她幽默回阿嬤：「候佩岑。」笑翻所有人。

柯叔元提到這次飾演「市長」，跟記者很多互動，用戲劇的角度來呈現記者對社會的力量，但被問及現場市長都是「網紅」，讓他佩服不已，從來不直播的他，坦言不喜歡讓人知道他在哪裡、在做什麼，還說小孩現在都會偷偷房間玩「抖音」，他也會關心他們在做什麼。被問要不要嚐試玩抖音？他說除非邀請「爸爸」霍正奇一起，讓現場的人大呼想看，最後笑說還是好好演戲就好。

這次在劇中與柯叔元對手戲非常多梁正群，飾演機要秘書的他，要幫市長面對記者「喬」很多事情，說起話來穩重又肯定的語氣，讓現場公認非常適合這樣的角色，還封他是「喬事高手」。飾演財團董事長的霍正奇這次演反派，坦言要把自己放空再灌入角色，也應導演要求會比較生活化一點的演法，像是有一場開會的戲，導演現場收音他大嚼開心果發出的聲音，呈現他豪邁又霸氣的反派角色，這次也特別開心回到民視參與演出，睽違10年沒有回來像是回娘家一樣。

飾演總編輯的李之勤表示學到很多記者「行話」，受益良多。 飾演江湖大哥的藍葦華，與飾演社會線記者的姚淳耀及瑭霏對手戲最多，被問到怎麼詮釋黑道？他笑說就「想像」並參考電影演出，沒有像演記者的演員一樣去見記者本尊，但現場演員們搞笑說他有「渾然天成」江湖味，不用找黑道「請教」了。

民視《鏡子森林》獲文化部106年度HD旗艦型連續劇獎勵，由金鐘導演鄭文堂帶領兩位新銳導演吳宗叡、李權洋共同執導。《鏡子森林》挑戰戲劇圈少見題材，寫實描述新聞媒體生態，故事從「火線新聞」的新聞工作說起，面對官商勾結、威脅利誘，新聞記者如何秉持正義，堅持理想，寫出最真實報導以及內心深層的人味情感。

(中時 )