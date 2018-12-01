時尚名人莫莉愛牌CHARLES ＆ KEITH 香港展店吸引群星開趴

2018年12月01日 03:04 中時 吳娮翎

CHARLES ＆ KEITH流蘇裝飾高跟涼鞋，1990元。（CHARLES ＆ KEITH提供）

CHARLES ＆ KEITH方跟圓頭白靴，2290元。（CHARLES ＆ KEITH提供）

CHARLES ＆ KEITH綠色鏈條托特包，價格店洽。（CHARLES ＆ KEITH提供）

CHARLES ＆ KEITH珠飾眼睛斜背包，1890元。（CHARLES ＆ KEITH提供）

CHARLES ＆ KEITH真皮交叉帶高跟鞋，2390元。（CHARLES ＆ KEITH提供）

時尚潮牌CHARLES & KEITH繼9月在香港沙田新城市廣場開設首間專賣店後，10月在中環皇后大道中百佳大廈開設了第2間專賣店，在香港這個亞洲標誌性的購物天堂展現品牌企圖心，為了歡慶正式開幕，品牌找來群星演繹CHARLES & KEITH穿搭，本報也專訪時尚代表莫莉。

莫莉從機場穿搭就開始展現對CHARLES & KEITH的喜愛，她穿上超好走又百搭的短跟白靴， 踏上香港，前往派對現場則換上她最愛的串珠流蘇鞋、大眼睛包包，以紅、黑色彩稱霸全場。她觀察，CHARLES & KEITH在每個地區、國家上架的商品都會有些不同，像是獨角獸光透明包包就是香港獨有，她更大力推薦，「CHARLES & KEITH是任何風格的女生都可以在這裡找到屬於自己的東西，高質感的商品，最親切的價格，我真的覺得是CP值很高的品牌。」她更為自己的活動穿搭命名為「東方必Buy」系列。

從這次的穿搭選品就可以看出莫莉的喜好，她坦言，在色彩上，則從過往的黑色調，轉向明亮色系，她說，這些明亮色會讓心情變得很好，而流蘇一直以來就是她的心頭好，無論穿什麼只要配上流蘇鞋、包等，就能讓自己看起來很有個性，私下的她也偏好實用款式的服裝，她認為，時尚就是穿起來舒服的樣子，而非穿戴名牌，她認為，包包是最可以投資的時尚單品，未來的她除了繼續引領時尚，也想挑戰演員角色，她最想演壞女人跟丑角，挑戰自我極限。

CHARLES & KEITH台灣分公司總經理黃維芬表示，品牌業績持續成長，目前在台共有4家店，包括微風廣場、台北101、板橋大遠百、台中大遠白，未來除了持續引進消費者喜愛的款式外，也希望可以讓更多消費者認識「CHARLES & KEITH」。

(中時 )