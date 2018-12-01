陸殲-20秀空中加油裝置 擴大航程後或往南海巡邏

2018年12月01日 00:48 中時電子報 盧伯華

中共殲-20空中加油能力受關注

大陸中央電視台近期播放一段打上部份馬賽克的殲-20影片，證實了這架共軍第5代隱形戰機已經開始進行空中加油演訓，這是殲-20正式亮相以來首次有關殲-20戰機進行空中加油的畫面出現。而經過空中加油的戰機能大幅擴增戰鬥半徑，有利於中共空軍把殲-20戰機部署到爭議熱點的南海海域，對改變南海形勢將出現難以預料的變局。

英國《詹氏防務週刊》日前報導指出，中國大陸中央電視台近日播放的視頻片段證實中國第5代多用途隱身戰鬥機殲-20具備空中加油能力。不過，雖然視頻展示了殲-20受油探管的伸縮情況，但畫面經過模糊保密處理，掩蓋了進行空中加油細節的訊息，而且迄今沒有任何媒體公佈過殲-20實際接受空中加油的照片。

這段在中央電視台《焦點訪談》節目播出的採訪片斷顯示，殲20戰鬥機部隊首次向記者展示了殲20戰鬥機的內埋式空中加油管，從其設計來看是為軟管式空中加油器材所準備的。雖然先前也有評論者猜測殲-20可能採用美國空軍的硬式加油裝置，但影片的說明共軍目前仍將繼續發展軟管加油。

據了解，大陸製造的國產戰鬥機中，殲-8D/F、殲-10、FC-31梟龍等戰鬥機都採用了可拆卸的固定式空中加油管，在執行遠程打擊任務時才裝上，平時則拆除。這些加油管重量輕，結構簡單，易於普遍裝備，但由於其長時間暴露在外，空氣阻力大，也不利於隱身，因此在隱形戰鬥機上斷然不可能採用這種加油管。

圖為中共空軍殲擊機在進行空中加油演訓。（圖／新華社）

共軍其實也擁有內埋式加油管的技術，這主要是從俄羅斯引進蘇愷戰鬥機學習而來。早期的蘇-27戰鬥機和仿製的殲-11戰鬥機由於擁有巨大的燃油箱，使得該機並沒有裝備空中加油裝置。而隨著蘇-30MKK、蘇-35等戰鬥機的購入，大陸也陸續仿製，空中加油管已經在殲-15、殲-16等國產戰鬥機上使用。這些伸縮型的加油管位於戰機左側，平時收入機頭，需要時伸出來。

《新浪軍事》則指出，殲-20採用的軟管式空中加油設備，又稱為插頭錐套式加油系統，是英國人研製出來的系統，早在1949年就問世了，也是世界上裝備量最廣的加油設備。美國空軍則是採用了硬管式加油裝置，加油量大、操作簡單，但是由於加油機設計佈局，每次只能為1架戰機加油，較之可以為多架戰機加油的軟管加油裝置有些缺憾。

不過，殲-20的空中加油管被塗有隱身塗料的蓋板遮擋著，類似於美國海軍的F-35C戰鬥機，由折疊支架向外側支撐出來，然後向前伸出加油管，這樣佔用機體內部的空間就小不少，而且加油管的長度更長，更容易讓飛行員操作戰機控制加油管對準加油機的加油錐管。

早先就曾有評論指出，共軍進行轟-6與蘇愷-35戰機遶行台灣時，之所以不用殲-20，其主要原因之一就是殲-20尚未具備空中加油能力。做為中共一來主力戰機，中共必然要實現其空中加油能力。一旦殲-20得以完成空中加油，擴大的作戰半徑，不只能在台海上發揮威懾作用，也能對現在情勢複雜的南海情勢造成相當的影響。

(中時電子報)