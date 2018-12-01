獨／江祖平和「他」不來電 關鍵原因曝光

2018年12月01日 03:04 中時 洪秀瑛

兩人拍照時做搞笑姿勢。（黃華安提供）

江祖平和李政穎日前在陽明山附近出外景。（取自臉書）

兩人拍照時不斷搞笑。（洪秀瑛攝）

李政穎劇中角色要舞獅，他日前在剝皮寮拍當兵戲，騰空躍起展露矯健身手。（楊曼麗工作室提供）

江祖平日前客串大愛劇場新戲《程哥懺悔錄》，飾演男主角李政穎的乾妹妹，劇中因為她的出現，讓飾演李政穎老婆的蘇晏霈吃醋，差點掀起家庭風波。江祖平過去情史豐富，每拍戲就傳戀情，她和李政穎認識10年、4度合作，從沒和他曖昧或來電，她大咧咧地說：「我和他熟到真的吃得下去，我也是蕭煌奇了，他不是不好，是（交情）太熟了。」

她過去和李李仁、藍正龍、馬志翔、吳皓昇、周孝安、楊一展交往，戀情大多因假戲真做，最後都無疾而終，列表上獨缺同台過的李政穎。對此，她心直口快開玩笑說：「他只是不願意跟太多人當….，有些人一看就知道是當兄弟的Fu，就像江宏恩、黃維德、劉至翰，我和他們交情好到就算裸體躺在身邊都不會有Fu，可以睡到笑醒的人」。

她和李政穎曾在八點檔《娘家》合作，當時從小三演到正宮，接著合拍《夜市人生》、《廉政英雄》，交情深厚。這次4度同台，她自嘲到了更年期年紀，「見到老朋友都在聊過去的事」。她前陣子為當年挨郭子乾一巴掌，導致內耳失衡無法做激烈運動的舊怨放不下，李政穎也曾在拍戲期間頸椎受傷，過來人的他勸她生活開心最重要。

劇組日前到陽明山文化大學附近取景，李政穎和江祖平舊地重遊，還很有默契的想起舊愛。他想到曾和前女友在這地方有段美好開心回憶，前女友現已嫁人、生孩子；江祖平則想到取景地就是馬志翔當年念文大的宿舍所在地，李政穎說「原本很想發文祝福前女友，後來想想算了」，江祖平一聽，馬上轉頭和李政穎擊掌：「我也是，果然是兄弟。」

《程哥懺悔錄》由鄧安寧執導，資深製作人楊曼麗表示，上一檔《竹南往事》與李政穎合作愉快，因此這次再邀他挑梁擔綱男一，女主角蘇晏霈形象清新，一直想與她合作，但她八點檔接不停，終於合作成功。而過去合作的演員群包括黃玉榮、林可唯、陳熙峰、張家瑋、蘇炳憲、何豪傑，此次也都不計戲份力挺，讓她很感動與感謝。

(中時 )