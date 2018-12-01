華航機上雜誌《Dynasty》12月號-「釣魚趣」享垂釣之樂

「釣魚趣」享垂釣之樂。圖：華航提供

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2018年即將步入尾聲，今年走過的意氣風發或驚濤駭浪，也將總結成一份成績單。最新發行的華航機上雜誌《Dynasty》12月號，以一股在遼闊海天遨遊的閒情，揮「竿」出手，要以一個完美弧度，為2018年畫下一個完美ending。

距今三千年前，日本就出現飛蠅釣魚的記載，當時是為了營生溫飽，到了15世紀則成為歐洲貴族的娛樂。現在，休閒釣魚已發展成全球運動。綁好餌、順好線，拋竿出手，與魚群鬥智的旅程，就要展開！本期精選全球絕佳釣魚地點，不但擁有豐富海洋資源，海天一色美景更讓人心動，一起釣魚趣吧！

而說到愛海第一人，就一定要提「不老船長」劉寧生。他曾創下用單軌帆船「福龍號」完成雙人橫渡太平洋的紀錄，也帶領過四人團隊以雙軌帆船「跨世紀號」，完成華人首次以帆船環航世界一週。除了說不完的海洋與帆船故事，劉寧生更以古法復刻出五、六百年前的明朝古戰船「太平公主號」，在海上航行了超過10個月。想聽劉寧生娓娓道來海洋與帆船的動人故事，快翻開本期雜誌吧！

如同它的無垠，海洋能訴說的故事，真的很多。在台灣金山萬里，擁有全世界獨一無二的古法捕撈技術「磺火捕魚」，傳承百年。每年5月至9月，「火長」會在船頭點燃「蹦火仔」，一瞬間火光伴隨巨響，青鱗魚群蜂湧躍出海面，震撼又感人。回顧今夏，兩場美好的藝術盛宴「東海岸大地藝術節」、「南方以南」更在台灣東海岸上演，在山與海、潮起潮落間傳遞豐富的文化記憶與部落之美。

本期也將越過紐西蘭豐盛灣，探訪雕塑藝術家BenYoung以玻璃和混凝土為素材，創造一件件與大海緊密相連的雕塑，以海洋的清澈與平靜，展現出海洋的美麗。《Dynasty》12月號也期待如海洋般地遼闊與湛藍，打造一段美好的閱讀時光。

(工商 )

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