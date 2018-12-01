沈富雄斷言：2020大選 他最有希望當國民黨候選人

2020大選誰誰最有希望當國民黨候選人？（中時資料照／劉宗龍攝）

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中時電子報

最新政治人物聲望調查，國民黨籍的新科高雄市長韓國瑜奪第一，現任新北市長朱立倫第5，前總統馬英九排名第7。2020大選誰最有希望當國民黨候選人？前民進黨立委沈富雄斷言，朱立倫非常有希望，沒有第2個人。

TVBS民調中心針對國內主要政治人物，包含總統、行政院長、直轄市長或參選人，及政黨主席、前總統等近期較受矚目的政治人物，共12位進行聲望調查，聲望第一名是新科高雄市長韓國瑜的62%，第2名是台北市長柯文哲的61%，第3名則是桃園市長鄭文燦58%。現任新北市長朱立倫、台中市長林佳龍聲望均為43%，並列第5；前總統馬英九36%，排名第7。最後兩名則為國民黨主席吳敦義聲望18%，排名11；蔡英文總統聲望下滑至15%新低，排名吊車尾。

前民進黨立委沈富雄在政論節目《少康戰情室》指出，該民調是大選後的外溢效應，剛剛選上的大概不會選。因此，2020唯一各方面條件都可以，他只要把他的缺點稍微修補一下，非常有希望當國民黨候選人的就是朱立倫，沒有第2個人。

世新大學副校長游梓翔也點出，有時民調會給贏的人慶祝行情，剛贏的人可能要往下減一點。現在大家討厭民進黨，但也不太喜歡國民黨，所以國民黨這些想選的人要給出新的說法，最重要的是要提出論述，「你要帶我們到哪裡去」。他也同意朱立倫較有機會，最主要的原因是他年輕，現在選民普遍希望看見換血、有新面孔，雖年齡不一定是唯一要素，但提出新看法、多一些新面孔，對政治來說是好的。

(中時電子報)

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