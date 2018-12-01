燒香也能環保品文創！誠品松菸市集聽Live、Diy

誠品生活expo 2018年「百萬創業獎」｜「馨心齋香品」。（誠品提供）

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中時電子報
／整理報導

少年「頭」家的創意源源不絕！訴求環保無害，延續「燒香」傳統文化；牛皮瓦楞紙為「毛小孩」打造新家；「吃素」皮革包讓我們愛自然；手工釀製楠西梅吃得到酸甜原味！

文青照過來，這週六日來松菸走走吧！誠品生活expo於11/30- 12/2松菸文創廣場舉辦【肖年頭家夢想嘉年華】，特色文創品牌一次逛個夠，還有特色DIY、知名歌手接力live演出，讓您享受浪漫週末。

肖年如何當頭家？有創意、有毅力，也要有平台支持。成立五年的誠品生活文創平台expo 11/30-12/2在松菸廣場舉辦歷年規模最大的【肖年頭家夢想嘉年華】，邀請百位「肖年頭家」回娘家，這場嘉年華聚集「百攤創意市集」及「百人手作工坊」，要讓設計迷、以及有創業夢的朋友滿載而歸。

首設的「百萬創業獎」也在今天揭曉，逾300件作品參與海選、有12位頭家進入總決選，經過專業的評審團隊評選，最終由「馨心齋香品」奪下「百萬創業獎」! 環保意識當道，當許多知名廟宇訴求「不燒香」時，馨心齋堅持使用純天然漢方中草藥，遵循古法工藝製造100%無害香品，以創新的品牌形象及包裝設計，顛覆大眾對香氛既有印象。

誠品生活expo於11/30- 12/2松菸文創廣場舉辦【肖年頭家夢想嘉年華】，「百攤創意市集」精選綠色設計好物、工藝職人配件等六大必逛亮點主題，如VOOME運用「素食皮革」取代動物皮毛，創作出100%環保無毒且尊重生命的「吃素」皮革包。Holic craft studio超療癒「御飯糰動物零錢包」，把整座動物園帶回家；「Good Form好造形」以台灣傳統建材磨石子，手工打造工業風燈飾等逾百攤創意商品！

誠品生活expo｜11.30-12.2【肖年頭家夢想嘉年華】手作工坊｜MAYBES AROMA 乾燥花精油蠟燭工坊。（誠品提供）

除特色文創商品，現場還可體驗15種戶外手作工坊，「MAYBES AROMA」手作乾燥花精油蠟燭，製作出獨一無二的「花藝香」；5分鐘巧手折疊出潮炫零錢包；「米犬日常X一間兩手」DIY可愛米犬造型的陶瓷豆皿小碟；也能自己揉粉捻香，古法製香探文化！

市集中還有DJ串場，風趣話語添溫馨，還有戶外「LIVE!音樂吧」邀請知名歌手愛紗、美聲歌手林育群（小胖）等音樂人接力live演出，邀您提早過耶誕，享受台灣文創的多元魅力！

【肖年頭家夢想嘉年華】

時間：11/30(五)－12/1(六) 11:00－20:00／12/2(日) 11:00－18:00

地點：松菸文創廣場

(中時電子報)

【肖年頭家夢想市集】Facebook

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