冬遊香港享美景！白天悠遊自然郊野 夜間欣賞維港燈影節

2018年12月01日 05:52 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

香港這個冬天不一樣！香港旅遊局提出「玩轉日夜香港」冬日旅行提案。旅客白天可以透過與《國家地理》合作的遠足指南擁抱香港的郊野之美，夜間則是欣賞首屆「閃躍維港燈影節」、18項精彩燈影藝術作品、在多幢大廈頂樓綻放煙火的特別版「幻彩詠香江」，還有以裝置藝術呈現的創意「魔方樹」及皇后像廣場傳統聖誕樹，再加上聖誕燈飾，今年冬日玩轉日夜香港不同風情，感受香港的絕美！

香港第一高峰大帽山是香港熱門的登山郊遊路線。（影像提供：Tugo Cheng29）

香港這個國際大都會其實約有四分之三的土地屬於郊野，今年港旅局與《國家地理》合作，邀請二位世界頂級攝影師拍攝一系列富有感染力的照片及影片。《香港登山遠足單車旅遊指南》共規劃觀鳥、賞蝶、賞花、歷史文化、美景拍攝、地質奇觀及海濱單車遊等七大主題路線，整理最值得探訪的生態景觀、奇岩怪石與適合拍照打卡的翠綠山巒等景觀，且多條路線僅距離香港都會區一小時車程就可以抵達，是十分值得喜歡秘境的台灣旅客深入探索的精彩路線。

麥理浩徑曾被國家地理頻道選為「全球20大夢想山徑」之一，六角形岩柱為著名地質景觀。（影像提供：Tugo Cheng29）

法藉特約攝影師Matthieu Paley是參與「香港郊野全接觸」推廣的《國家地理》著名攝影師之一，他特別推薦到訪香港聯合國教科文組織世界地質公園，拍攝雄偉壯觀的火山岩以及清澈瑰麗的碧海；另一位攝影師鄭振揚則是土生土長的香港人，本身也是一位建築師。香港知名越野跑手周佩欣，也推薦旅客遊歷海拔900多米的香港最高的山峰─大帽山，她更會聯同在大帽山郊野公園開設茶水亭的乾媽蓮姐，講解在大帽山登山遠足的心得和經驗，並分享在香港最高山峰觀賞日落美景的心情。

譽為世界最精采的燈光音樂匯演之一的「幻彩詠香江」推出冬日特別版。（主辦單位提供）

香港今年於2018年11月29日至2019年2月24日期間舉行首屆「閃躍維港燈影節」，中西區海濱長廊的「國際燈光藝術展」及冬日限定版「幻彩詠香江」將為遊客帶來全新夜間體驗。

香港今年度首次舉辦「閃躍維港燈影節」，18項國際藝術作品點亮中環海濱。（主辦單位提供）

被譽為世界最精采的燈光音樂匯演之一的「幻彩詠香江」，今年於特定日子會安排在多幢大廈樓頂綻放煙火，照亮維港兩岸的冬日夜空。今年位於香港摩天輪旁的《魔方樹》是法國創作團隊1024 Architecture對傳統聖誕樹的全新演繹。高25米的《魔方樹》以發光的鋼架結構作為樹枝，配以巧妙擺放的燈光裝飾以及音樂，構成一場精彩的聖誕匯演。至於中環皇后像廣場的標誌性傳統聖誕樹，將繼續成為旅客熱切期待的景點，並與《魔方樹》共同營造濃厚的節日氣氛。

除了「閃躍維港燈影節」，維港兩岸的摩天大樓、大街小巷也會掛滿五光十色的聖誕燈飾，華麗亮眼。各大商場更會爭奇鬥豔佈置最吸引旅客目光的聖誕主題。還有最不能錯過的香港倒數煙火音樂匯演，也會於12月31日午夜在維港維多利亞港上空舉行。一連串節慶及精采活動，讓旅客來港歡度冬日假期更加難忘，更加賞心悅目！

(中時電子報)