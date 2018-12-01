高雄BUFFET也變啦！漢來海港創始店升級回歸

2018年12月01日 06:26 工商 姚舜

「漢來海港」創始店改裝再出發，海鮮日料區有超過20種食物品項可以選擇。（圖／漢來美食）

島形取餐檯設計讓食客可以更方便輕鬆的取餐。（圖／漢來美食）

漢來海港高雄創始店改裝後，將蔬菜放置在活水中保持有機蔬菜的鮮度和色相。（圖／漢來美食）

今天重新開幕的高雄漢來海港自助餐廳創始店，全新熱食取餐檯上的食物琳瑯滿目。（圖／漢來美食）

.將握壽司放在透明玻璃櫃中讓食客取食，保留了食物的新鮮，且更像「精品」。（圖／漢來美食）

變了！高雄很多事都變了！為提供食饕與吃貨更優質用餐體驗，更為了鞏固吃到飽自助餐霸主地位，「餐飲南霸天」漢來美食集團斥資數千萬元將立足市場23年、位在高雄漢來飯店內的〈漢來海港〉自助餐廳創始店「砍掉重練」全面換裝，歷經75天工程期後華麗變身並於今（12/1)日以全新面貌強勢回歸。

為了歡慶〈漢來海港〉BUFFET創始店重新開幕，漢來美食自今（12/1)1日起推出「餐券買10贈2」活動，只要兩人以上至漢來店用餐即可購買優惠餐券。此外。開幕首三日再加碼推出「用餐滿千好運轉轉樂」抽獎活動，獎項內容有海港下午餐券、漢來池畔餐廳套餐券、漢來美食200元餐飲禮券、糕餅小舖100元點心券、漢來海港100元抵用券等。

裝潢設計與餐食內容同步升級改版的〈漢來海港〉漢來店，標榜延續海洋意象，呈現更時尚、低調奢華卻又不失趣味感的用餐空間。食客在這裡用餐除可以從43樓俯瞰美麗的高雄港景，內部則大量的運用流動的線條，從地板到大理石柱面，流動的曲線化身成為沙灘、波浪，成為最貼切主題的背景。而一入口映入眼簾的海鮮主題餐檯上方，則因為有著一大群水晶玻璃製成的魚兒和水母迴游而顯得活潑且充滿童趣。

〈漢來海港〉自助餐廳所以有「Buffet南霸天」封號，並名列「全台最難訂位自助餐廳」之林，主要原因就是海鮮餐檯一如海港般澎湃，食材多樣紛陳且非常新鮮。如今重新回歸的漢來店除了保留最受矚目的海鮮日料區多達20餘種蟹蟳蠔類、生魚片及各式海鮮，在食材上更講求有機溯源。漢來店率先與在地有機農產結合，讓消費者更能感受產地「真食」溫度。此外並引進蔬果活水槽，將蔬菜放置在活水中保持有機蔬菜的鮮度和色相。

「現點現做」、「食物精緻化」與「呈盤個人化」，是漢來海港漢來店這次升級改版追求的一大重點。50位專業廚師現場烹調料理製做出各色美食，將各取餐區視為一獨立餐廳完美呈現。例如台灣人氣美食「鐵板牛排」，這次即以個人迷你鐵板呈現，而且讓客人無限取用吃到飽。女性客人最愛的「日本舒芙蕾鬆餅」，也是採現點現做呈現鬆軟香綿的口感。

新的〈漢來海港〉餐廳內的「港式燒臘區」品項之多，更可媲美一家港點餐廳，各式蒸籠、燒臘、烤鴨、燉湯應有盡有。

〈漢來海港〉漢來店改裝之後更新增了多道人氣異國美食如「韓式海鮮煎餅」、「日本壽喜燒」、「土耳其沙威瑪」、「新加坡肉骨茶麵」、「馬來咖哩螃蟹」，以及冬季必備的「麻油海鮮米糕」、「現沖牛肉湯」與「羊肉爐」等，都是外食餐飲市場廣受歡迎的人氣料理，如今在〈漢來海港〉漢來店全都可以吃到飽。

改裝後的甜點與飲料檯種類與品項更多，由於位在五星級飯店內，外國客人比例高，所以〈漢來海港〉漢來店改裝後特別推出紅遍全球的台灣知名飲品「現搖珍珠奶茶」，還有高級餐廳愛用的唐寧茶、莫凡比冰淇淋、獨家口味哈根達斯、單品咖啡，以及五星級飯店點心房每天特製的手工麵包、歐日精緻甜點，在如珠寶展示櫃的特製冰櫃中閃亮呈現。

全新改裝的海港漢來店，餐檯全面以黑色大理石舖陳，透過燈光聚焦，引導視覺集中在餐食上。而配合海洋主題的設計巧思，則表現在餐檯上方，海藍色的水滴吊飾、幾何造型的玻璃器皿、串珠，以及壁面上金屬打造的裝飾物，彷如海底的珊瑚和氣泡，使整個空間就像海底世界般奇妙而繽紛。漢來店也是漢來海港唯一備有會議功能獨立包廂，可容納50~100位賓客。

(工商 )