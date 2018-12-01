冬遊和平島公園！啜飲咖啡嚐美味、月色海岸品奇幻

2018年12月01日 06:15 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

冬遊北海岸！文豪馬奎斯筆下的「奇幻世界」出現在台灣！今年8月間開幕的和平島公園以陡峭奇岩、月色海岸備受遊客喜愛！從今（12月1日）又有新景點！園區內遊客中心海景餐廳「藍食•謐境」及海景咖啡廳「樂品喜塘LovePin」，美味餐點和搭配窗外廣闊的海景，提供遊客全新舒適的無障礙餐飲及休憩服務。

樂品喜塘。（北觀處提供）

今(107)年為海灣旅遊年，北觀處與基隆市政府共同宣傳推廣充滿濃濃海洋風情的基隆觀光，曾被美國中文網票選為全球21個最美日出觀測點之一的和平島公園，經重新整修後，在今年8月4日正式開幕。

奇岩大千世界。（北觀處提供）

和平島公園遊客中心2樓的海景餐廳「藍食•謐境」低調沉靜系的美式裝潢風格，提供各式異國風味特色料理，搭配窗外廣闊的海景，提供視覺、味覺雙重豪華享受，開幕當天，於「藍食•謐境」消費滿500元即贈送價值150元起士餅(Quesadilla)一份。

雷達站CAFE。（北觀處提供）

西班牙香料熱紅酒。（北觀處提供）

該遊客中心3樓的「樂品喜塘LovePin」咖啡，選用世界冠軍咖啡師吳則霖手工烘焙的咖啡豆，每一杯手沖單品都極具風味，再搭配融入基隆潮間帶海藻的「潮境石蓴乳酪」，另外還有口感醇厚、香氣十足多種口味的精釀100%純麥生啤，12月1日開幕當日，只要在「樂品喜塘LovePin」Facebook粉絲專頁打卡按讚，即贈送手工石蓴餅乾1份。

蟹蟹濃。（北觀處提供）

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(中時電子報)