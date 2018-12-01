影》杜蘭特單挑無敵 里歐納德也守不柱

2018年12月01日 07:24 中時電子報 盧品青

KD went OFF for 51 PTS tonight! 🔥#DubNation pic.twitter.com/bAg5pzRtNm — NBA on TNT (@NBAonTNT) November 30, 2018

暴龍前役在延長賽苦戰擊退陣容不全的勇士，然而勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant)讓所有人都看到他的勇猛：狂飆51分，以及打平正規賽的三分球。即使是兩度最佳防守球員里歐納德(Kawhi Leonard)也無法阻擋杜蘭特。

ESPN統計，當里歐納德一對一防守杜蘭特時，杜蘭特投9中6攻下13分，也就是說沒有任何效果。杜蘭特正規賽最後一擊的三分球，就是在里歐納德看管之下投進的。輪到杜蘭特防守里歐納德，里歐納德只投7中2攻下9分(全場投24中14得37分)。

換言之，攻防兩端(只在單挑時)都是由杜蘭特壓過里歐納德，印證了皮朋(Scottie Pippen)給杜蘭特的評語：「我不認為有人能夠一對一阻擋他。」這也不是里歐納德防守不力，他雖然擁有長臂大手，杜蘭特卻是實實在在的身高優勢，如果是一對一，他原地拔起來後仰跳投，就得分了。

這場大戰由暴龍隊丹尼格林(Danny Green)延長賽的致命一擊守住勝利。格林、羅瑞(Kyle Lowry)等人紛紛讚嘆杜蘭特的勇武，杜蘭特也稱讚里歐納德：「我在他菜鳥時就與他交過手，沒想到他現在變成這麼厲害的球員。」

對於杜蘭特的表現，里歐納德賽後只說：「他(杜蘭特)最後在失衡下投進那記追平的球。」這也算評語？只能說里歐納德就是名副其實的省話一哥。

(中時電子報)