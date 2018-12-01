12／01三大報頭版要聞

2018年12月01日 07:24 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

高雄市長當選人韓國瑜提出愛情產業鏈、拚觀光，桃園市長鄭文燦昨向韓招手合作合作，「南進北出或北進南出」都是好方案。大選結束，他有感表示，藍綠基本盤已打破，政策要不分藍綠、讓人民都有感較重要。

新聞透視大選後，藍綠黨內政治能量洗牌，國民黨韓國瑜翻轉高雄成功，韓流蔓延看不到盡頭，民進黨鄭文燦高票連任桃園市長，靠柔軟身段穩居接班梯隊重要位置，兩人勝選共通點在於拋棄藍綠，精準抓到選民對政治厭惡，改拚經濟才是正道。

高雄市長當選人韓國瑜未就職先拚觀光，昨受邀參加高雄市旅行公會冬季旅展開幕，他表示，這次選舉南方崛起，很多人開始對高雄感興趣，觀光業正準備大幹一場，他連說3次「品質很重要」，呼籲業者如果沒把握，寧可不推團，千萬別自砸招牌。

北農總經理吳音寧前天遭董事會解除職務，昨已回彰化老家。農委會主委林聰賢曾說，吳音寧階段性任務已結束，因此挨批是為了自保而斷尾求生，不過，林聰賢在臉書PO文明志，所謂「斷尾求生」未免太膚淺，以吳音寧的幹才，絕不是「尾」，而是一員大將。至於他自己身為政務官，隨時都有下台的打算。

◎旺報

蔡英文總統昨天會見美國來台訪問的貴賓時指出，「這次地方型選舉，人民沒有在兩岸議題上做出選擇或重大改變。」大陸涉台學者李振廣聞言大呼不可思議，認為這顯示蔡英文徹底漠視台灣中南部民眾的心聲；中國人民大學國際關係學院教授黃嘉樹認為，九合一選後，台灣政治將呈現多黨多派纏鬥競合態勢，政治角鬥與合縱連橫將更為複雜。

針對九合一選舉結果，蔡英文總統11月30日表示，人民沒有在兩岸政策議題上做出選擇或重大改變，政府維持現狀政策仍不變；政府對城市交流採正面開放態度，也希望交流不要有政治前提。

「政治『櫃』採購水果，果農當然可以賣到好的價格」，從事兩岸水果貿易10多年的蔡姓貿易商強調，但品質是關鍵，如果良莠不齊，讓大陸消費者對台灣水果產生不好印象，未來反而有損台灣水果品牌。

中美貿易戰進入關鍵時刻，美國總統川普和大陸國家主席習近平即將於1日登場的20國集團（G20）峰會舉行會晤。據英國《金融時報》分析，世界兩大經濟體領導人一年多來首次會晤，是否達成共識仍在未定之天，因為雙方的鴻溝仍然很大。

◎工商時報

2018年進入最後一個月，投信作帳行情逐步加溫。相較上周在櫃買市場買超18.3億、集中市場賣超0.37億元，本周投信更加積極，在櫃買市場買超41.5億、集中市場買超9.3億元，包括長榮航、欣興、中美晶等15檔均獲連四天以上買超，推升股價本周收紅，漲幅最高近30％。

九合一大選，民進黨重大挫敗，面對本次挫敗，要求內閣改組的呼聲又起，對此我們認為內閣是要檢討，對於不適任的政務官也該予以撤換，但是改組規模卻不宜太大，否則一切政策又得重來，明年此刻又進入總統大選期間，後年選後又得改組，人事更迭如此之快，絕非好事。

20國集團（G20）峰會周五在阿根廷登場，在第一天會議，美國、墨西哥和加拿大三國的貿易部長簽署美墨加協定（USMCA），取代原先的北美自貿協定（NAFTA），簽署後包括汽車關稅在內的部分保護措施即刻生效。

在關稅爭議下，白宮下周將舉辦科技圓桌會議，邀請美國多家科技巨擘執行長與會，討論創新和就業議題。此外，德國3大汽車廠福斯、寶馬和戴姆勒的高階主管下周亦受邀訪問白宮，商討貿易政策。

(中時電子報)