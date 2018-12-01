沐浴車「排傭條款」解除 新規今上路

2018年12月01日 08:52 中時 林周義

全台共有43台沐浴車，服務效能有限。（天主教中華聖母基金會提供）

對失能者來說，洗澡並非容易的事，若無專人到府協助，就只能長期擦澡。長照2.0原先的沐浴車服務，設有「排傭條款」，聘僱外籍看護的家庭只能自費使用。衛福部今年修正長照給付支付基準，讓聘僱外籍看護的家庭也能申請這項服務，新規定在今日（1日）上路。

長照2.0服務項目，分為失能者的「照顧及專業服務」、「交通接送」、「輔具及居家無障礙環境改善服務」，以及照顧者的「喘息服務」。聘僱外籍看護的失能者，若申請長照，僅給付「照顧及專業服務」的30%，限用於居家復健、營養照護等。修正後的規定，將原先不能使用的沐浴車服務納入，聘僱外籍看護的失能家庭也能使用。

衛福部長照司專門委員周道君表示，失能者可能因身上插著尿管、鼻胃管，碰到水時容易感染，或因看護搬不動，只能長期擦澡，即使搬得動，最多也只有淋浴。若非長照補助對象，自費沐浴，一次就需花上2000多元。

沐浴車的出動一般以3人為主，以往規定需至少2名長照人員出勤，政府補助一趟1500元；新規定則明定至少須由3人共同服務，因此衛福部將補助金額提升至2200元。若其中一位為護理人員，則補助2500元。

台灣沐浴福祉專業照護協會秘書長、天主教中華聖母基金會執行長，黎世宏表示，以往基金會服務的個案中，約有3到5成的服務對象，都是聘請外籍看護的失能者，無法以長照額度使用到宅沐浴服務。針對衛福部訂定的新制，他表示感謝。

天主教中華聖母社會福利基金會統計，目前全台的沐浴車共43台，其中基隆、連江，一台也沒有。其餘縣市如花蓮、苗栗、桃園、金門、澎湖則僅有1台沐浴車。沐浴車涵蓋率低，服務效能有限，黎世宏盼衛福部看見未來的需求。

根據勞動部統計，截至10月底，外籍看護人數共約25萬人。周道君表示，聘僱外籍看護的家庭若欲申請長照，可至照管中心評估失能等級，瞭解相關服務項目。黎世宏也呼籲民眾，多加利用政府資源。

(中時 )