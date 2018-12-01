陳英鈐請辭獲准仍在職 洪孟楷：為領30萬年終獎金真無恥！

2018年12月01日 08:34 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

中選會昨日公告九合一選舉當選人，已請辭獲淮的中選會主委陳英鈐竟然還在休假中。(擷圖自洪孟楷)

按照公務人員發放年終獎金規定，政務人員在11月30日前辭職者無法獲得，而12月1日仍在職者可獲得1.5個月年終獎金。(擷圖自洪孟楷臉書)

史上最亂選舉！ 立委轟：「頭號戰犯」陳英鈐下台

中選會主委陳英鈐11月25日口頭請辭獲准，但昨(30)日中選會公投及九合一選舉公告公文，卻赫然發現陳英鈐僅是「休假」而非請辭，國民黨發言人洪孟楷質疑，拖到今天仍在職即可領1.5個月年終獎金。他批，為了30萬元而死賴位子，根本無恥！

洪孟楷在臉書上發文，按照公務人員發放年終獎金規定，政務人員在11月30日前辭職者無法獲得，而12月1日仍在職者可獲得1.5個月年終獎金，陳英鈐的假請辭真休假，將可多獲得高達三十萬元的年終獎金

洪孟楷問賴清德院長，11月25日接受陳英鈐的請辭，到11月30日都還沒生效，這是怎麼回事？到底是行政院的包庇，還是中選會的怠惰，或是陳英鈐個人的見錢眼開？

洪孟楷說，中選會把九合一大選選務搞得亂七八糟，讓邊投票邊開票史上最大烏龍，這樣的主委還能多領30萬元才下台，拿納稅人的錢來養這樣的官員，不覺得臉皮厚到離譜嗎？

洪孟楷指出，民進黨政府當初力薦陳英鈐接任中選會主委，如今選務如此還未檢討，卻讓陳英鈐拍拍屁股走人。強力要求陳英鈐即刻道歉下台，並且絕對不能領取這30萬的年終獎金。這種荒腔走板的選務，賠多少錢都不能挽回失控的民主，還讓陳英鈐領走年終，那他不只無恥，整個蔡政府也可以宣告無藥可救了！

(中時電子報)