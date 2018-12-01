臨終前最後一洗 沐浴車助阿伯帶著尊嚴離開

護理師黃渝雅（左）與其中一名個案互動。示意圖，非當事人。（天主教中華聖母社會福利基金會提供）

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沐浴的過程以洗頭、洗臉開始。（天主教中華聖母社會福利基金會提供）
沐浴車涵蓋率有限，部分縣市一台也沒有。（天主教中華聖母社會福利基金會提供）

來自嘉義縣民雄鄉的7旬阿伯，患有肝癌，晚年時癌細胞轉移至脊椎，長期臥床。申請到宅沐浴的最後一天，家屬已為他蓋上往生被，全家到齊，準備迎接死亡。天主教中華聖母社會福利基金會2008年引進全台首部沐浴車，開啟到宅沐浴服務。服務時，只露出要洗的部位，維護個案的隱私和尊嚴。

「當時醫師判斷這個個案很快就要離世，家屬希望我們趕快排時間去。」護理師黃渝雅表示，醫師建議阿伯使用氧氣筒，目的是希望減輕他離開時的痛苦。喜歡股票的阿伯，平時沐浴時，都能和護理師、照服員侃侃而談，但在那天，僅在翻身時做出微弱的回應。

根據到宅沐浴的流程，照服員、操作員將到訪個案家裡，評估是否容納得下約1坪半大小的設備。護理師則負責沐浴前後的生命徵象評估，確保個案血壓、心跳、血氧濃度正常，才能沐浴。沐浴全程由浴巾遮蓋，洗完澡就換上乾浴巾，讓個案不會著涼。護理師再對其進行管路（如：尿管、鼻胃管）護理、傷口換藥。在照服員、操作員對設備消毒後，即完成所有流程。

「曾遇過長期擦澡的患者，傷口越變越嚴重，最後得了敗血症。」黃渝雅表示，長期擦澡不僅不利患者的皮膚清潔，對排尿、血液、腸胃蠕動等狀況都有影響。因失能者抗菌能力不佳，嚴重者甚至因傷口皮膚無法清潔乾淨，遇到感染就無法抵抗。

接觸該名7旬阿伯時，黃渝雅看見家屬已為他披上往生被。當時仍是早晨，狀況不穩定的阿伯雖然意識已不清楚，但經生命徵象評估後，仍能沐浴。人生中的最後一洗，就在平靜的氣氛下結束，阿伯在當晚8點離開人世，家屬也對她們表達感謝。

護理師在到宅沐浴上扮演重要角色，為避免服務過程有疏失，造成個案離世，個案的生命徵象評估、傷口處理都需由護理師負責。根據衛福部制訂的新規定，到宅沐浴需至少3人出勤，並未明定須有護理師同行。台灣沐浴福祉專業照護協會秘書長黎世宏表示，將與中央持續溝通，盼比照日本，將護理師的參與明定於規範中。

(中時 )

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