敗選怒請3神尊坐地「吸地氣」挨轟 他道歉說了這理由…

蘇國清參選鄉代失利，怒將神尊擺放在地「吸收地氣」挨鄉民炮轟，昨出面道歉後指已將神尊請回家中供奉。 （圖／翻攝當事人臉書）

友善列印
中時電子報

雲林縣水林鄉第4選區鄉民代表候選人蘇國清，在3名候選人中墊底落選，認為村民沒有情義相挺，還懷疑對手買票才會勝選，怒將3尊神明置於地上、大撒冥紙洩憤，並在牆上寫下「神明不再有公信力，選舉無師傅，用錢買就有」等語發洩，辱神照片在臉書上曝光後引起網友撻伐「以後都沒機會了，不是神明處罰你，是選民唾棄你！」。蘇國清30日現身解釋說，經擲筊同意才將神尊擺在地上「吸收地氣」，並道歉：「只是想讓村人注意，抱歉做了錯誤示範」。

蘇國清在當地是數間知名廟宇的委員，平時除了熱心鄉里事務，也常投身民俗活動中，對神明相當尊敬，豈料這次落選情緒鬱悶，竟怒將競選總部內的3尊神像「請到地上」、撒冥紙，發洩。

蘇國清落選時，曾在牆上留言怒批「神明不再有公信力」發洩。（圖／翻攝當事人臉書）

蘇國清事後還辱神舉動拍照，上傳至個人臉書，引起網友群起撻伐「舉輸贏和神明沒有關係，不要遷怒」、「還好沒當選，神明保佑」、「輸不起當初就不要選啊，不要做出失德的事情」、「本來4年後有機會選上，結果這樣鬧，以後都沒機會了，不是神明處罰你，是選民唾棄你！」。

蘇國清辱神舉動上了新聞，他接受媒體訪問時表示，自認在村內付出甚多，但村裡約有764票，卻寧願投給對村內沒什麼貢獻的另2位候選人，在極度失意下才會情緒激動地將3尊神明擺放在地，他強調，事先有燒香告知事情緣由，經擲筊同意後才將神尊擺在地上「吸收地氣」幾分鐘，事後已將神尊請回家中供奉，並未將神明丟棄。

蘇國清昨晚也在臉書上公開道歉：「當初只是想藉此引起村人注意，造成這場面，本人願為此事道歉，抗議方法用錯了，對神明太不尊敬了，再次向各界朋友說對不起，希望此事就此結束，感恩抱歉、再抱歉，做了錯誤示範！」

(中時電子報)

大學走廊驚見野生「四腳獸」昏迷… 她等公車被「青春肉體」女孩電到…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。