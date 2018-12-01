NBA》美媒分析哈登四大殺招 對手無解

2018年12月01日 09:10 中時電子報 盧品青

火箭隊「大鬍子」哈登(James Harden)是全聯盟最獨特的進攻好手，他將「騙犯規」(俗稱碰瓷)的技藝提升到全新境界，成為籃壇奇觀。美媒ESPN整理出哈登慣用的幾大殺招，每一招都是令人防不勝防。

勾手投籃：

勾手投籃是哈登的拿手招式，並不是勾射，而是投籃時伸出一隻手臂勾住防守球員，得逞的機率很高。搞得有些對手根本不敢伸手阻擋哈登，免得中了他的肉勾。馬刺總教練帕波維奇(Gregg Popovich)曾說：「哈登身上有傳染病，我們最好別伸手碰他。」

籃球智商：

哈登的籃球IQ是非常高的，ESPN球評指出哈登很多犯規不完全是騙來的，是因為他站位正確，善於把握攻防距離以及裁判的角度，就算從即時重播看起來也像是真的犯規。

持球引誘：

哈登的終結技，也就是製造切入犯規，他會將球擺在容易被打掉的位置，比如胸前。雷霆保羅喬治(Paul George)說：「哈登讓你覺得好像可以抄走他的球，然後你就忍不住出手。」但是哈登此時會迅速伸長手臂，讓對手賠上犯規。哈登的球捉得很緊，即使打個正著，也不容易打掉他的球。

外線騙犯規：

強壯的下盤一直是哈登的武器，一般人伸腿出來是要使絆子的，哈登卻是在投籃時伸腿出來觸碰防守者以騙取犯規，這使得他常常有機會在三分線賺到犯規。誰會對三分線的人犯規呢？偏偏哈登就可以讓你犯規。

哈登的後撤步投籃曾經引來走步爭議(看起來像墊兩步)，最後被聯盟裁判綠燈放行，讓他更肆無忌憚。一般人後撤步投籃是想拉開距離，防守者通常會急忙跳上去，哈登知道對手要貼過來，他就違反直覺往前跳，撞上防守者以賺取犯規。

事實上，哈登平均每6次三分球出手就會被犯規1次，超過NBA所有的球隊(不是球員)，別人整隊加起來都不及他一個人騙到的三分線犯規。比如說三分球王柯瑞(Stephen Curry)，他平均每33次外線出手才被犯規1次，可見哈登多麼誇張。

哈登單季881次罰球也是現役球員次高的紀錄，僅次於中鋒霍華(Dwight Howard)，但我們知道霍華被對手犯規的理由是與哈登完全相反的。哈登剛進NBA的時候，每場罰球次數只有3.2次，近7年來他有6季的平均超過10次。即使是當年最會吸引犯規的老皇帝麥可喬丹(Michael Jordan)，平均每場也只罰8.2次。哈登在這方面絕對稱得上一代宗師。

(中時電子報)