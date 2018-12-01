NBA》等不及了？湖人明年2月就搶一眉哥

美媒爆料湖人明年2月就搶安東尼戴維斯(右)。(美聯社)

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中時電子報

根據《Scoop B》記者布蘭登羅賓生爆料，為了避免夜長夢多，湖人計畫明年2月交易截止日前夕，就努力透過交易搶來鵜鶘明星前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯，甚至不惜把「雙探花」，也就是朗佐鮑爾、英格拉姆兩人擺上交易檯面！

其實從今年休兵期開始，安東尼戴維斯就被謠傳有望跳槽湖人，因為他突然把自己經紀人換成「小皇帝」詹姆斯的經紀人瑞奇保羅，以瑞奇保羅過往的習性，會把自己手下球星換到同一球隊效力，也讓一眉哥跳槽湖人希望濃厚。

布蘭登羅賓生指出，為了匹配安東尼戴維斯的薪資，湖人可能不只送出英格拉姆，也會把瑞奇保羅旗下另一球員波普加入交易當中，如果湖人與鵜鶘直接互換，朗佐鮑爾也會被送走，預計換回培頓或克拉克當作補強後場之用。

至於湖人為何這麼急著弄來安東尼戴維斯？布蘭登羅賓生認為，那是因為塞爾提克本季還沒辦法透過交易方式換來一眉哥(厄文與一眉哥都屬「羅斯條款」簽約球星)，要到明年夏天才可運作一眉哥交易，湖人當然想先搶先贏。

無論如何，假如安東尼戴維斯真的提前在明年2月加盟湖人，他跟詹姆斯的聯手，不僅讓湖人勢必重返季後賽，甚至可能躍居爭冠強隊之一，這個「DJ組合」令人不期待都不行，就看是否湖人可以得逞了。

(中時電子報)

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