影》宅神2萬份雞排去哪領？高雄雞排地圖來囉！

2018年12月01日 09:56 中時電子報 張達智

高雄會更好之雞排嘉年華

韓國瑜「高雄大發財」第一棒由雞排起跑！「宅神」朱學恒今天（1日）晚間6時發放2萬4千100份雞排（包含待用雞排500份），共有118家店配合。想領雞排卻不知道位置在哪裡嗎？已經有地圖專家整理出了所有位置，讓大家輕鬆照著地圖走！

宅神朱學恒在臉書貼文表示，12月1日星期六晚間6點，請各位到高雄的118家店，說出【高雄會更好】代表給高雄的祝福和勉勵，每家店都有200份雞排可以領取，每人一家店限領1份。但「鼓勵你到另外一家口味不同的店來繼續領取，好好享受高雄百花齊放的雞排口味，也鼓勵你吃了渴了多買一份飲料，繼續照顧高雄經濟」。素食者則有甜甜圈可以吃。

此外並提供500份待用雞排給孤兒院、老人照護中心、腦性麻痺、身心障礙者服務中心的受助者和護理人員，隨時他們有需要想補充熱量和鬆一口氣的需求時可以去附近的雞排店、鹽酥雞店領取。

朱學恒說，故事的開頭就是就是今年8月11號在一場午餐直播的過程中，有個肥宅覺得高雄的選舉很懸殊，其中一個光頭菜販根本不可能獲勝，於是他就抱著嘲笑的心情跟人對賭200份對100份，沒想到三個月之後肥宅實在沒有預料到的輸了。

大概是因為肥宅輸了很可憐，所以各地的雞排贊助就這麼源源不絕的湧入。有住在溫哥華回來投票周二就回去的網友(飛機上她還遇到韓青)，有擔任公職人員不方便表態的網友，有根本不住在高雄跟他沒有關係的網友，有台北的，有台中的，也有強迫說不行我一定要捐1000份的莫名網友。

朱學恒表示，有人給現金，有人捐雞排，還有人想捐大白菜，有人想捐披薩，有人捐蜂蜜檸檬(有些真沒有辦法處裡我們看看是不是捐給偏鄉的育幼院，但這邊還是要寫出來。)

更說其中一位贊助者楊先生投完票之後回去邁阿密繼續看關鍵時刻，但他走之前特別關切大家記得吃了雞排補充熱量之後要吃台灣的有機農產調整身心，台灣的農民很厲害的，我們要好好支持農民。

但他走的時候其實選舉結果還沒有揭曉，他也不是高雄人。他留下的另外一句話是，【不管這次高雄選舉誰勝利，高雄的人民一定要勝利!】

朱學恒最後更自爆一個八卦，那就是不管誰贏都會發送雞排，並tag 陳其邁，表示要請陳吃雞排。

朱學恒更說，發送雞排不殺價，都是以該攤位雞排一份的價格乘以200直接用現金發送到攤商老闆手上，因為讓每個攤商賺錢才是真正的初衷排。不過某些超過60元的店面還是商量用60元的價格給，不然預算不夠。

朱學恒表示，為什麼挑雞排攤鹽酥雞的攤位呢？因為這些攤商才是台灣最底層最生猛的生命力，只有讓他們賺了大錢，這正向的影響力才會涓滴向外，流向整個社會，他們賺了大錢，才願意生小孩，才願意投資開分店，才願意買更多設備，才願意買更多雞胸肉，雞農也才會賺大錢，雞農賺錢了，才會養更多雞，飼料商才會賺錢...有一天他們賺大錢了，大家才會賺大錢。

(中時電子報)