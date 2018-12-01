NBA》字母哥續占官方MVP榜首 詹皇退居第3

2018年12月01日 10:07 中時電子報 黃及人

聯盟1日公布最新的官方年度MVP排行榜，公鹿「字母哥」阿提托康波上周繼續交出強勢表現，連3周占據第1位置，反觀湖人「小皇帝」詹姆斯則因上周出戰金塊只拿本季新低14分，排名被七六人中鋒恩比德超越落到第3。

本季場均27.3分、12.9籃板及6助攻的阿提托康波，最近狀況正值火熱，不僅5場比賽當中，有4場得分超過33分，更是連7場都拿雙十數據，難怪「俠客」歐尼爾都公開放話，要把自己昔日封號之一的「超人」讓給字母哥。

至於超越詹姆斯暫居第2的恩比德，在吉米巴特勒帶槍投靠後，恩比德的個人數據不降反升，也讓七六人戰績扶搖直上，更恐怖的是，巴特勒還沒跟恩比德、班西蒙斯兩名年輕隊友真正融合，看來七六人只會越來越可怕。

詹姆斯雖在出戰金塊只拿14分，接下來面對溜馬，隨即強勢反彈猛轟38分回應，證明湖人想要贏球，還是全都靠他，目前場均28.1分、8籃板與6.7助攻，他必須趕緊在到底該由自己主宰戰局，或是放任年輕隊友當中找出平衡點。

最新的官方年度MVP榜前10強依序為：阿提托康波、恩比德、詹姆斯、里歐納德(暴龍)、杜蘭特(勇士)、利拉德(拓荒者)、柯瑞(勇士)、羅瑞(暴龍)、托必亞斯哈里斯(快艇)與安東尼戴維斯(鵜鶘)。

(中時電子報)