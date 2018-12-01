影》邱議瑩第二？議員戴瑋姍上政論脫口稱韓國瑜「韓導」被蓋樓

2018年12月01日 10:10 中時電子報 邱文秀 、 黃鈺潔

戴瑋姍，阿嘎票選第四名， 新北市第四選區板橋，28歲，國立臺灣大學政治系。

戴瑋姍上節目脫口而出「韓導」，又稱農漁民是「下層」人員。臉書因此被蓋樓。(韓國瑜後援會)

綠營選前在高雄選戰時，狂打「自導自演」，稱準高雄市長韓國瑜「韓導」。如今選戰結束，高雄北漂十年的民進黨新科板橋議員戴瑋姍，昨晚在《新聞龍捲風》，脫口而出「韓導」，並提到希望高雄要做陳其邁工業4.0政策，又說農漁民是「下層」人員。臉書因此被蓋樓，憤怒的網友問她是想當「邱議瑩第二」嗎?

民進黨新科板橋議員戴瑋姍，之前為民進黨士林北投區立委吳思瑤助理，她並未跟隨前老闆在士林北投區參選市議員，而是空降板橋區參選，選前曾因狂打「文大宿舍」案，知名度大增。曾因上節目頻繁插話，讓前新黨立委李勝鋒直接說三遍「你先讓我講完」，被網友罵沒禮貌。但選前3個月幾乎消失在政論節目，選後又見她再度上節目，避過了選前「韓流」旋風。

戴瑋姍昨日上《新聞龍捲風》時，向在場高雄來賓如魚販文山伯等，表示她也是高雄人北漂十年，但台語說的不是非常好。她認為準高雄市長韓國瑜想要賺觀光財很不錯，但希望韓也能延續「陳其邁市長」一直推動的「工業4.0」的政策，因此被在場高雄來賓吐槽。

戴瑋姍並說，「我看我們『韓導』也沒有講到九二共識的前提到底是什麼樣的一中，所以他其實也沒有講清楚」，脫口而出「韓導」，由於這是綠營選前刻意抹黑韓國瑜的稱呼，並稱呼農漁民是「下層」人員。觀看直播的網友立刻炸鍋，戴瑋姍臉書也隨即被蓋樓。

網友在戴瑋姍臉書留言「別再罵了..載瑋姍想變成第二個邱議瑩民進黨最大的豬隊友...大家就體諒她一下」、「請向高雄人道歉」、「見這個偉大的議員，讓我想阿扁的話：我就當選了，你們要怎樣。了不起」、「什麼叫基層人員是下層人」、「韓導是嗎？貴黨完全沒有反省的能力2020等被全面下架吧！」、「戴瑋姍你們大腸花害台灣民不聊生 你們一個個卻吃香喝辣的 你沒有資格說韓總 」、「我製造業工作年資18年，目前還在從事相關工作，我請教戴委員，什麼叫工業4.0，德國提出的概念怎麼實現」、「然後邱議瑩2.0就誕生了」、「戴導你好，另一個網紅4.0即將誕生」、「戴導2020台北市第一個下架妳老板 吳思瑤！」、「議員很像很了不起，妳也是妳所謂下層人選出來的」。

(中時電子報)