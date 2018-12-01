為防2020大選崩盤 陳敏鳳認為民進黨應這樣做

就算總統蔡英文（右二）和行政院長賴清德（左二）兩人不滿意度都雙雙創下新高，但人民對賴清德的信賴度還是高於蔡英文。（資料照片，陳信翰攝）

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中時電子報
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2018九合一選舉結果民進黨潰敗，據最新民調顯示，總統蔡英文執政不滿意度高達67.9％，行政院長賴清德不遑多讓，不滿意度也來到53%。但信任度方面，蔡英文為24.7％，賴清德為41.8％，儘管蔡賴兩人聲望下跌，人民對賴清德的信賴依舊高於蔡英文。對於現況，資深媒體人陳敏鳳表示，為了防止2020大選民進黨崩盤，民進黨2020年總統提名應辦初選，以確保其競爭力

《美麗島電子報》昨公布最新國政民調，在九合一敗選之後，蔡英文總統不滿意度高達67.9％，賴清德施政不滿意度則為53％，兩人都創下歷史新低。而在信任度上，蔡英文信任度24.7％，不信任度58.9％；賴清德信任度則為41.8％，不信任度為44.8％。

對於這個民調結果，陳敏鳳於《美麗島電子報》專欄撰文表示儘管賴清德上任行政院長後，聲望不停地下跌，但信任度仍高於蔡英文大約20％左右。而民調更顯示賴清德依舊是蔡英文連任的最大競爭對手，但要拉下現任總統不是容易的事，還要觀察民進黨後續的布局和協調。

然在民進黨危機存亡之際，蔡英文說要改變自己，做不一樣的總統，但外界看到的卻是小英依舊在算計和部署自己的連任之路。只見蔡英文對外放風聲立法院長蘇嘉全將請辭來競選黨主席的消息，但遭到黨內強大反彈聲浪，最後失敗收場。從黨主席一事上可顯現出小英的心急如焚，但這樣布局只會讓局勢更加混亂，更讓小英把自己逼到死路一條。

陳敏鳳認為民進黨面對現在這種局勢，只有透過舉辦初選，不怕競爭，才能生存。最重要的是民進黨一定要先凝聚黨內支持才能對外有競爭力，因此2020年總統提名應辦初選，以防崩盤。

(中時電子報)

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