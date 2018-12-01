終止肯亞制霸 太魯閣馬拉松台灣包辦全馬女子組、半馬男子組雙料冠軍

2018年12月01日 11:16 中時 張祈

2018雲朗太魯閣峽谷馬拉松賽今上午6時40分在東西橫貫公路牌樓前鳴槍起跑鳴槍起跑，1萬2000人跑者湧入中橫公路。（張祈攝）

2018雲朗太魯閣峽谷馬拉松賽今上午6時40分在東西橫貫公路牌樓前鳴槍起跑鳴槍起跑，1萬2000人跑者湧入中橫公路。（張祈攝）

台灣選手黃素娥今以3小時10分38秒成績奪下全馬女子組冠軍，也是台灣睽違8年後再次奪冠。（張祈翻攝）

台灣選手黃素娥今以3小時10分38秒成績奪下全馬女子組冠軍，也是台灣睽違8年後再次奪冠。（張祈翻攝）

日籍選手MARUYAMA TATSUYA以2小時18分43秒奪下全馬男子組冠軍，終止肯亞制霸。（張祈翻攝）

台灣台體大學生廖宣豪則以1小時11分33秒奪下男子組半馬冠軍。（張祈翻攝）

睽違8年，太魯閣峽谷馬拉松全馬組冠軍再次留在台灣！繼2010年台灣選手蔣介文以7分之差拿下太馬全馬總冠軍後，太馬冠軍獎座就一直是肯亞好手制霸，台灣選手黃素娥今以3小時10分38秒成績奪下全馬女子組冠軍，抱走8萬元獎金，台灣台體大學生廖宣豪則以1小時11分33秒奪下男子組半馬冠軍。

太魯閣峽谷馬拉松繼2010年台灣選手蔣介文奪下後，扣除2012年全馬取消外，其餘全馬、半馬賽事皆是肯亞選手橫掃，今年賽事男子組全馬冠軍為日本籍選手MARUYAMA TATSUYA成績2小時18分43秒、女子組為台灣選手黃素娥；半馬男子組為上月底才在新北市城市盃田徑公開賽奪下萬米決賽冠軍的台灣好手廖宣豪，女子組為美國籍Taili Ni選手，成績1小時33分01秒。

2018雲朗太魯閣峽谷馬拉松賽今上午6時40分在東西橫貫公路牌樓前鳴槍起跑鳴槍起跑，1萬2000人跑者湧入中橫公路，立委高金素梅也報名21公里半碼賽程，另外，10月底通車的白沙隧道也在今年正式成為太馬新路線，原台8線181.5公里處白沙橋易坍方路段封閉，雖比原有賽道短約550公尺，主辦單位也因應挑整全馬組、半馬組選手折返路線。

參賽選手精心打扮，身穿國旗裝、cosplay動漫角色、身穿可愛澎澎裙，連三太子也一同齊跑，太魯閣馬拉松賽事執行長張志強表示，最高齡跑者79歲、半馬75歲，還有太馬死忠跑者今年第15度參賽，都是今年的特殊跑者。

(中時 )