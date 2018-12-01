影》陳英鈐「假請辭」多領30萬年終？中選會回應了

大選爆發重大爭議，中選會主委陳英鈐請辭獲准。(中時資料照片)

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中時
、影音編輯／

九合一大選合併10案公投舉行，選務工作大亂，中選會主委陳英鈐11月25日宣布請辭獲准，但至今仍為休假狀態；國民黨發言人洪孟楷在臉書質疑，陳「假請辭真休假」，將可多獲得30萬元的年終獎金，對此，中選會則說明，陳11月25日向行政院長賴清德口頭請辭，並於26日正式以書面向行政院提出於12月3日辭職，並經行政院核准辭職生效。

中選會昨公告九合一選舉及公投投票結果，但文件尾端竟署名「主任委員陳英鈐休假；副主任委員陳朝建代行」。洪孟楷痛批，「陳英鈐休假不辭職為哪樁？多領1.5個月年終獎金！」

洪孟楷進一步說，陳英鈐投票日把選務搞得亂七八糟，11月25日口頭請辭獲准後，直到11月30日中選會公投及九合一選舉公告公文，卻發現陳英鈐僅是「休假」而非請辭；進一步對照公務人員發放年終獎金規定，政務人員在11月30日前辭職者無法獲得，而12月1日仍在職者可獲得1.5個月年終獎金，「所以陳英鈐的假請辭真休假，將可多獲得高達30萬元的年終獎金」。

洪孟楷痛批，國人更要請問賴清德，11月25日接受陳請辭，到11月30日都還沒生效，是行政院的包庇，還是中選會怠惰，或是陳英鈐個人見錢眼開？這樣的主委還能多領30萬元才下台，拿納稅人的錢來養這樣的官員，不覺得臉皮厚到離譜嗎？

洪孟楷說，強力要求陳英鈐即刻道歉下台，且絕對不能領取這30萬的年終獎金，「這種荒腔走板的選務，賠多少錢都不能挽回失控的民主，還讓陳英鈐領走年終，整個蔡政府也可以宣告無藥可救了！」

(中時 )

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