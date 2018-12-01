韓國瑜效應發酵 誰是真正受益者？

2018年12月01日 17:01 中時電子報 邱怡萱 、財訊雙週刊文/洪耀南 編輯/、財訊雙週刊文/洪耀南

韓流效應大助國民黨縣市長選情，但是否讓國民黨從此換新包裝與新行銷手法，進而帶動接下來的總統選情？韓流只是一場撩撥，或是能刮起颶風，未來一年將是重要觀察期。

2014年縣市長選舉，台北市長候選人柯文哲的「白色力量」，捲起大海嘯，當年國民黨只剩下6個執政縣市，被視為是柯P外溢效應的衝擊。今年情勢輪轉，國民黨一舉奪回15個縣市，高雄市長當選人韓國瑜捲起的「韓流」，是否造成廣大的外溢效應，再度引發重視。

檢視2014年柯文哲的外溢效應，在每個縣市有不同程度的衝擊。台北市有約20%的泛藍選民轉而支持柯文哲，加上民進黨全力支持，讓柯文哲以57%得票率，大勝國民黨的連勝文。新北市有20%的泛藍選民沒有出來投票，造成尋求連任的國民黨朱立倫差一點被民進黨的游錫堃突襲，只險勝兩萬票保住市長寶座。桃園市有10%泛藍的選民，轉而支持民進黨候選人鄭文燦，另外10%選民不投票，導致國民黨吳志揚的連任之路挫敗。

韓流集結反綠力量 吸引軍公教又扣緊年輕人

柯P的「白色旋風」與韓國瑜的「韓流」，都是拜網路所賜，但兩者的聲量，只能以「今非昔比」形容。韓國瑜的網路聲量與流量，都大幅超越當年的柯P，加上媒體推波助瀾與LINE社群的轉載，可說「柯粉」自然而生，「韓粉」人工鑿痕較深，但同樣用的都是「語不驚人死不休」的話術，吸引年輕族群。加上民進黨在高雄市已執政20年、原高雄縣執政33年的執政疲態，與選民對中央執政的不滿，更容易集結民眾。

「韓流」崛起的方式，從吸引反年改族群開始，用「又老又窮」，成功打出階級對立，加上反同、反空汙、《宗教法》等議題，成功集結反民進黨的勢力。表面看似「韓流」，背後隱藏成功整合國民黨派系的力量，讓強勢反綠成為主調，支持韓國瑜成為顯性，成為一種流行，支持民進黨的民眾在此強勢氣氛下，成為隱性選民，甚至不敢表態，最終不出來投票。

2014、2016年連續兩場敗選，讓國民黨一蹶不振，加上黨內爭主導權的鬥爭，一般預料短期難以重振，卻在短短兩年後，在地方選舉大勝。但縣市長選舉大勝，是否為國民黨中央主導的勝利？答案恐怕是否定，韓國瑜的「韓流」，帶動的是地方派系的大勝利，從南到北均是如此。

包括新竹縣由國民黨籍縣長邱鏡淳指定的接班人楊文科、苗栗縣黃派的徐耀昌、台中市紅黑兩派共推的盧秀燕、彰化縣的王惠美、雲林縣張家的張麗善、嘉義市黃家的黃敏惠、台東縣饒家的饒慶鈴、花蓮縣傅崐萁的妻子徐榛蔚，都成功取得縣市長寶座。更不能忽略，韓國瑜在高雄市勝選，立法院前院長王金平的白派也功不可沒。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)