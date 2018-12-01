台中幹部選後座談會 蔡英文：指教更直接、更大聲一點

2018年12月01日 11:13 中時 陳世宗

總統暨民進黨前主席蔡英文1日上午由台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、何欣純、張廖萬堅、行政院中部辦公室執行長方昇茂、台中市黨部主委何明杰及多位台中市議員陪同，出席台中市座談會，傾聽基層民眾心聲。

蔡英文總統說，佳龍所領導的台中團隊是非常認真，對未來有很多擘畫、想法，也盡力透過政策的執行，替台中未來發展打下好的基礎的隊伍。佳龍也很用心，而且做得很賣力、很辛苦。這次選戰，很多人覺得用心、認真做事，為了台中長遠發展努力的人，沒有得到連任機會，對佳龍很不公平，這也是她的感覺。

蔡英文指出，大環境既然如此，我們必須面對民意對我們所提出的警示。這也是為什麼選舉結束後，不論在中央、地方政府，在政策、選舉策略等各種因素，都要全面性地檢討。檢討後，府、院、黨以及各地團隊的人事將重新佈局，進行重新整理，讓整體團隊在下個階段可以發揮戰力。

蔡英文認為，檢討的過程確實很困難，因為必須面對我們過去做得不足、不好以及做錯的地方，這個過程非常不好受，也會讓人感到有些挫敗。但是，這是我們作為一個政黨、一個執政的團隊，必須要經歷的事情。

蔡英文強調，希望座談會的各位在指教時，可以「更直接、大聲」地表達，讓我們能更清楚接收到大家想傳達的訊息，這對我們來說是很重要的過程。希望在選戰中支持我們，一起打選戰的朋友們，在檢討過程中可以持續提供協助，幫助我們做全面性的檢討，讓我們在整隊過程中，有更精準的方向重整後續團隊。

(中時 )