NBA》柯佛換新球衣照飆三分球 爵士轟翻黃蜂

柯佛(右)才剛加盟爵士，就有投進4顆三分球表現。(美聯社)

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中時電子報

才被騎士交易到爵士的老牌射手柯佛，1日迎來在新東家的首戰，結果他替補打了22分鐘，投7中5，含三分球投6中4，貢獻14分，充分展現三分射手應有本色，協助爵士119比111擊退黃蜂，替自己重返爵士首秀開出好采頭！

原本上季身為「小皇帝」詹姆斯身邊御用射手的柯佛，隨著詹皇今夏跳槽湖人，他在全力擺爛的騎士頓失地位，不僅淪落板凳中的板凳，更跟騎士高層不合，最後總算靠著交易，柯佛重返自己曾在2007到2010年待過的爵士效力。

結果柯佛毫無適應上的問題，全場跟隊友攜手投進18顆三分球，完全把地主黃蜂轟到體無完膚，米契爾攻下全場最高30分，外加6助攻、6籃板，克勞德24分、7助攻，戈貝爾20分、17籃板與4火鍋，等同歡迎柯佛的正式加盟。

身為地主的黃蜂，此役雖有3人得分破20，卻還是留不住主場勝利，蘭姆攻下24分，肯巴沃克也有21分，「法國小跑車」帕克替補攻進20分，企圖展現自己還沒真正老化，不過黃蜂先發中鋒柯迪席勒首節就撞傷肋骨退場治療。

(中時電子報)

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