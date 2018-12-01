嚇死人！巨無霸黃腳虎頭蜂窩 巢長達130公分！

出現在魚池鄉澀水社區的黃腳虎頭蜂巢，外觀略呈蓮霧型，長1公尺有餘，相當巨大。該巢已摘除。（沈揮勝攝）

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魚池鄉澀水社區的黃腳虎頭蜂巢，築在貝殼杉樹上。（沈揮勝攝）
魚池鄉澀水社區這巢虎頭蜂窩，因太過於接近民宅且位置高達15公尺，日前動用吊車摘除。（沈揮勝攝）
日月潭地區今年虎頭蜂巢特別多，圖為築在九族文化村附近農舍屋角的黑腹虎頭蜂巢，直徑約80公分。（沈揮勝攝）
日月潭大竹湖步道旁的虎頭蜂巢，直徑約70公分，因恐危及遊客，也已於11月發現後火速處理。（沈揮勝攝）

魚池鄉澀水社區蘇姓農民的火龍果園，旁邊喬木乍見虎頭蜂巢！因蜂群活躍且太過接近蘇宅與民宿，為避免危及居民或遊客安全，住附近有捕蜂豐富經驗的葉文平與葉建興，日前將它摘除以絕後患，經簡易測量，巢長竟達130公分、寬75公分，堪稱「巨無霸」！

「今年虎頭蜂，巢位特別多！」澀水社區行政畫分隸屬於大雁村；村長謝棟漢說，今年光是7到9月，金龍山管理人員杜豐勝在大雁、中明與五城等3個村的邊界附近，就發現超過20窩，數量與分布密度都算是近10多年來僅見。

魚池鄉農會供銷部主任退休的謝棟漢說，蜂群活躍、巢位多的原因，應與天候環境及藥害減少有關；冬天氣溫攸關度冬族群存活量，上一次冬天不算太冷，今年無論是蜜蜂或是虎頭蜂，數量都比去年多好幾倍；而真正關鍵是農業用藥！無毒有機、萬物才有生機。

葉文平、葉建興指出，該巢外觀略似蓮霧造型，蜂的品種是為黃腳虎頭蜂（俗稱黃腳仔、赤尾虎頭蜂或黃跗虎頭蜂），黃腳虎頭蜂的巢型比較多元，與一般常見的「黑腹虎頭蜂」球形巢位有別。虎頭蜂巢直徑70、80公分就稱得上「分量」，巢長130公分則屬罕見。

(中時 )

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