東亞盃》中華女足力抗中午豔陽 首戰2球勝香港

2018年12月01日 11:28 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

東亞女足錦標賽1日在關島點燃第2輪戰火，中華女足力抗接近中午的豔陽與濕熱天氣，上半場先靠小將陳英惠遠射進球，下半場再由陳燕萍鏟射破門，以2比0擊敗香港，旗開得勝。

「香港最近有整體上的提升，她們的防守、攻擊都帶給我們很大的困擾，」中華隊總教練顏士凱賽後受訪表示，「天氣也是我們要克服的問題，今天沒有很好的發揮。」

中華女足下役將於3日遭遇蒙古，關鍵一役則是5日對陣中國大陸，東亞盃次輪採單循環決勝，只有拿下冠軍的隊伍，才能晉級明年在韓國舉行的4強決賽。

中華女足在今年出征雅加達亞運之前，曾與香港踢了場國際友誼賽，以3比1獲勝。而在上月至塔吉克進行的東京奧運首輪資格賽，中華隊則以4戰全勝、進33球失0球的完美演出，成功晉級次輪。

東亞盃首戰香港，中華隊祭出4-2-3-1陣型，當家前鋒余秀菁在塔吉克膝蓋受傷，箭頭位置由賴麗琴頂上，隊長王湘惠擔任攻擊中場，陳燕萍、丁旗分居左右兩翼。

中華女足小將陳英惠以遠射率先踢開關島大門。（資料照片／李弘斌攝）

開賽後中華隊傳導並不順暢，陳燕萍左路下底橫傳，幾乎助攻丁旗先馳得點，可惜被香港後衛補位解圍。第34分鐘賴麗琴於禁區外橫傳，首次入選成年國家隊就先發上場的陳英惠在右前場順勢起腳遠射，球越過香港門將頭頂入網，助中華隊先馳得點。

換邊再戰，中華隊接連換上何宣宜與踝傷痊癒復出的包欣玄，包欣玄也在第70分鐘展現破壞力，於右路人球分過擺脫兩人殺入右側禁區，並於單刀面對門將時送出冷靜斜傳，助攻包抄遠柱的陳燕萍鏟射破門，鎖定最終比分。

被豔陽曬得滿臉通紅的王湘惠賽後坦承，中華隊首戰表現只能算一般，「我們在進攻方面不是很順利，香港的防守組織很緊密，讓我們很難發揮出在中路的戰術。當然也替她們的進步感到開心，希望有更多亞洲球隊的實力可以提升。」

(中時電子報)