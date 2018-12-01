董事長、滅火器分赴基隆、台中熱力搖滾high跨年

2018年12月01日 11:40 旺報 廖慧娟

滅火器樂團前進基隆、台中high跨年。（新視紀整合行銷提供）

老王樂團以「地主」身份邀民眾參加基隆跨年晚會。（新視紀整合行銷提供）

華語樂壇獨立音樂新世代崛起，各大音樂祭遍布全台，原創樂團正夯。今年基隆市跨年晚會「BIG BAND基隆跨年」、與台中的「搖滾台中－The Final Countdown－2019台中跨年音樂祭」不約而同以樂團作為晚會主軸，結合周邊美食與觀光景點，邀請民眾熱力互動。台灣原創音樂戰將：董事長樂團即應邀擔任基隆跨年晚會壓軸演出，滅火器樂團則是在基隆、台中努力趕場。

今年「BIG BAND基隆跨年」於12月31日晚間8點於基隆港西三倉庫旁停車場展開，除了提供在地樂團「鏽鉚釘樂團」、「搖滾大嬸」一展長才的舞台之外，並廣召各方金獎認證人氣獨立樂團「老王樂隊」、「台客電力公司」、「八十八顆芭樂籽」、「滅火器」、「董事長樂團」接力演出，為提升國際性觀眾國際視野，更特別邀請日本知名女子樂團「su凸kod凹koi(JP)」參與演出，並在港區釋放繽紛的跨年煙火，邀請大家共聚基隆告別2018，並迎接全新且充滿能量的2019年 !

「搖滾台中－The Final Countdown－2019台中跨年音樂祭」，在台中圓滿劇場暨文心森林公園，從12月30日一路唱到31日跨年夜，以連續2天的音樂祭型態節目、3個舞台、來自6個國家近50組樂團，齊聚台中，民眾免費入場，一起倒數計時！目前已公布演出名單有滅火器、告五人、929、四分衛、1976、記號士、馬克白以及來自日本的Broken By The Scream等等，主辦單位透露將還會有更大咖的樂團名單，持續提供樂迷驚喜。

(旺報 )