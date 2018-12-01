《翻爆旺寵物》萌到無法招架！超可愛毛孩再一波

萌到無法招架！超可愛毛孩再一波

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎貴賓受疼愛 寵到無法無天

到底是「狗的主人」，還是「狗才是主人」？這對於家裡養了一隻貴賓狗的黃千珈來說，是經常感到好氣又好笑的問題，原因是家裡養的貴賓狗「兔比」被自己的媽媽寵愛得不得了，不僅吃得比家人好，每天還要固定讓人按摩，受到無比尊寵的「兔比」，似乎也已經忘記自己是一條狗，幾乎把主人當佣人看待。

◎毛孩耶誕趴 放閃照抽大獎

2018毛寶貝幸福耶誕趴開跑！新北市動保處26日起至12月16日舉辦「毛爸媽與毛寶貝甜蜜放閃」人氣票選活動，毛爸媽跟寵物一起到新北市政府耶誕樹前放閃拍照，並將放閃圖片上傳至活動網頁(https://ppt.cc/f4prYx)參與投票比賽，第1名最高可得到3000元獎金。投票民眾有機會參加臉書抽獎，可抽中平板電腦、立可拍相機等大獎，民眾還可在12月23日板橋府中非常熱區現場報名參加耶誕走秀趴。

◎超Q乙呆貓 甜蜜的轉折點

沈姓民眾和男友原本常常吵架，幾次甚至瀕臨分手風險，有次沈女在超商撿到1隻「乙呆」，沒想到開啟和男友共同的話題，男友還會主動上網查詢如何照顧貓咪，有時2人要吵架，「乙呆」在一旁奔跑，還會因此忘了吵架原因，相視而笑。

◎攬天龍地虎 打造魚的世界

從小就喜歡到溪裡抓魚、抓蝦回家裡養的的張弘業，成家立業後更進級，打造長13尺、寬5尺、高3尺的大型水族箱養魚，大到可以在裡面游泳，只為營造自然而不擁擠的自然環境，更建置先進的溢流系統，可過濾、殺菌、自動換水，讓養魚更輕鬆，不用清魚缸，只要記得放飼料就好。

◎子女離家求學 柴犬解寂寞

從警30年的李建興，從北部工作慢慢調回南部，他的兒女7年前陸續離家上大學，為了排解孤單，從朋友家看見1隻小柴犬，他覺得與小柴犬相當有緣，決定帶回家將牠視為心肝寶貝。

◎愛蛇成痴 全家都瘋狂

不少人聞蛇色變，但在屏東市經營機車行的游乾舜，從小就對「小龍」愛不釋手，一養就養了200多隻，尤其體型龐大的蟒蛇更是他衷情寵物，家人則被他訓練成好膽量，習慣與蛇為伍。

(中時電子報)

更多療癒萌寵，盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

中社花市四季花海景緻 輪番綻放… 影》二千金青澀模樣大曝光！ 韓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。