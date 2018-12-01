《翻爆旺寵物》萌到無法招架！超可愛毛孩再一波

2018年12月01日 11:42 中時電子報 綜合報導

◎貴賓受疼愛 寵到無法無天

到底是「狗的主人」，還是「狗才是主人」？這對於家裡養了一隻貴賓狗的黃千珈來說，是經常感到好氣又好笑的問題，原因是家裡養的貴賓狗「兔比」被自己的媽媽寵愛得不得了，不僅吃得比家人好，每天還要固定讓人按摩，受到無比尊寵的「兔比」，似乎也已經忘記自己是一條狗，幾乎把主人當佣人看待。

◎毛孩耶誕趴 放閃照抽大獎

2018毛寶貝幸福耶誕趴開跑！新北市動保處26日起至12月16日舉辦「毛爸媽與毛寶貝甜蜜放閃」人氣票選活動，毛爸媽跟寵物一起到新北市政府耶誕樹前放閃拍照，並將放閃圖片上傳至活動網頁(https://ppt.cc/f4prYx)參與投票比賽，第1名最高可得到3000元獎金。投票民眾有機會參加臉書抽獎，可抽中平板電腦、立可拍相機等大獎，民眾還可在12月23日板橋府中非常熱區現場報名參加耶誕走秀趴。

◎超Q乙呆貓 甜蜜的轉折點

沈姓民眾和男友原本常常吵架，幾次甚至瀕臨分手風險，有次沈女在超商撿到1隻「乙呆」，沒想到開啟和男友共同的話題，男友還會主動上網查詢如何照顧貓咪，有時2人要吵架，「乙呆」在一旁奔跑，還會因此忘了吵架原因，相視而笑。

◎攬天龍地虎 打造魚的世界

從小就喜歡到溪裡抓魚、抓蝦回家裡養的的張弘業，成家立業後更進級，打造長13尺、寬5尺、高3尺的大型水族箱養魚，大到可以在裡面游泳，只為營造自然而不擁擠的自然環境，更建置先進的溢流系統，可過濾、殺菌、自動換水，讓養魚更輕鬆，不用清魚缸，只要記得放飼料就好。

◎子女離家求學 柴犬解寂寞

從警30年的李建興，從北部工作慢慢調回南部，他的兒女7年前陸續離家上大學，為了排解孤單，從朋友家看見1隻小柴犬，他覺得與小柴犬相當有緣，決定帶回家將牠視為心肝寶貝。

◎愛蛇成痴 全家都瘋狂

不少人聞蛇色變，但在屏東市經營機車行的游乾舜，從小就對「小龍」愛不釋手，一養就養了200多隻，尤其體型龐大的蟒蛇更是他衷情寵物，家人則被他訓練成好膽量，習慣與蛇為伍。

(中時電子報)