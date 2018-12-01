NBA》保羅歸位火箭回神 樂當「奧客」宰翻馬刺

2018年12月01日 11:51 中時電子報 黃及人

End of 3 ⤵️#Rockets 110 | Spurs 74 pic.twitter.com/ZwtFIDvaMt — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2018年12月1日

先前因為腿傷缺席兩場的保羅，1日宣告傷癒歸隊，隨即貢獻14分、10助攻與5籃板的雙十數據，更帶動3名隊友得分突破20，火箭最後以136比105痛宰地主馬刺，除了徹底展現「奧客」作風，更終止最近難堪的4連敗。

有了保羅重回場上組織，面對本季傷兵累累的馬刺，火箭一開賽就毫不客氣，打完首節就領先到16分，甚至前3節結束，火箭就以110比74遙遙領先，也展現雙方實力上的懸殊差距，要不是末節雙方都用板凳，馬刺可能輸更慘。

卡培拉貢獻全隊最高27分，另有12籃板、4火鍋，「大鬍子」哈登也拿23分、10助攻與7籃板，重回板凳的艾瑞克戈登26分進帳，火箭不僅外線火力徹底復活，全場更只發生5失誤，完全不像本季場均失誤14.1次的模樣。

《休士頓紀事報》記者費根賽後發推，火箭此役包含得分(136)、投籃命中率(5成)、投進三分球數(22顆)與助攻(32次)皆創本季新高紀錄，失誤(5次)也是本季最低，能夠痛宰地主馬刺並不意外，也證明保羅在火箭的重要性。

(中時電子報)