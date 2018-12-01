統一球星跨海前進金門 球迷憶昔日棒運盛況

2018年12月01日 11:58 中時 李金生

統一球星指導打擊、投球與守備技巧和經驗。（李金生攝）

小朋友「出操」練球，總教練「甘蔗」黃甘霖親自指導。（李金生攝）

金門酒廠董事長呂瑞泰與金門縣棒球委員會主委陳滄江在開訓典禮上，捐贈價值新台幣50萬元的棒球器材包括球棒、手套、棒球給參加的學校單位。（李金生攝）

統一球星跨海指導，小朋友好開心！（李金生攝）

小朋友認真追球，也努力奔向未來目標。（李金生攝）

金門酒廠回饋在地3級棒球，今（1）日攜手統一 7-ELEVEn獅在金門縣壘球場進行為期2天的校園棒球推廣活動，球星的身手與丰采重燃鄉親的棒球魂，期待再見昔日全島有16支國小校隊的盛況。

這項職棒跨海與金門酒廠合作推展的活動，對象包含中正國小、金寧國中小、金城國中、金門農工、金門大學等校隊、社團單位的120位的大、小球員。

金門酒廠董事長呂瑞泰與金門縣棒球委員會主委陳滄江在開訓典禮上，捐贈價值新台幣50萬元的棒球器材包括球棒、手套、棒球給參加的學校單位，希望藉由地方與職業球團的合作交流，為金門和棒球界培養出未來的「台灣之光」。

統一7-ELEVEn 獅總教練黃甘霖、首席教練許聖傑及當家人氣球星陳重羽、陳傑憲4人跨海來到，指導和分享打擊、投球與守備技巧和經驗。

黃甘霖表示，他跟金門真的有深厚關係，能夠在球季休兵期間與在地3三級棒球切磋，是一件很享受的事情，出發前他也一直跟工作人員確認流程跟細節，希望用最好的方式來回饋金門的球員。

當地球迷也表示，金門少棒運動萌芽於1969年間，當時還徵召軍中好手擔任教練，吳敏添也曾帶領七虎國家少棒代表隊到金門訪問，帶動金門棒運風氣，最多時大、小金門共有16支少棒隊，曾經盛極一時，後來因為人口外流和打棒球學生減少，而逐漸沒落下來。

球迷們開心看到職棒球星來到，也肯定金酒長期支持各項體育賽事，期待透過高水平推廣活動，讓更多家長和小朋友接觸正當體育運動，成為發掘和培養棒球人才的搖籃。

(中時 )