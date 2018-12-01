林佳龍談敗選：不利因素結合 產生雪崩效應

2018年12月01日 12:01 中時 陳世宗

總統蔡英文1日到台中市舉行選後座談會！台中市長林佳龍在會中承認「不只是選輸，而且是大敗」，「所有不利因素結合產生『雪崩』效應」！敗選他要負全部責任；我們要持續進入深度且廣泛的檢討，期待檢討可以釐清問題及找出敗選的責任！

林佳龍說，選舉已經結束一周，經沉澱反省檢討，只有徹底的檢討才能調整步伐再出發！選舉是敗選，作為市長且是候選人，他必須負最大的責任，對支持者表達最深的歉意！讓大家失望及難過，確實有些找不到投票的動力，造成慘輸且大敗！

林佳龍指出，很多對施政有意見者都用選票表達意見，長期支持者找不到投票的動力！過去觀察民意的指標都失靈了！造勢場人很多，在各種民意調查或網路都未顯示會大敗；所有的不利因素結合在一起就產生很大的「雪崩」效應！至少對台中來說是如此

佳龍表示，4年來包括地方中央一起執政，各項政策引起民意反彈！分散在各個角落，並未以群眾抗議出現，人民確實感受到因為我們的施政他們的權益受到影響；如年金改革、一例一休、同婚的爭議、空汙被連結、能源政策，老人健保補助配套不足，透過選舉併公投十個議題，一起表現出來。

林佳龍說，公投結果是民意得虛心接受，後續施政的決策亦有相應的回應，讓選民感受到有在虛心檢討，就像電影「明天過後」的大海嘯，也像小說「飄（亂世佳人）」的女主角，抓起殘破家園的泥土，向天呼喊要重建。選後任何個人去留都應該放空，重整步伐形成最好的隊伍！

林佳龍強調，他責無旁貸，但「我是敗選的人，只有先聆聽」，他認為長期來看，政績還是有用，千萬不要誤解人民選票表達的訊息；復原工作很漫長，他呼籲團結、徹底檢討，對事不對人，讓人民感受到真正在檢討改進，給我們再起的機會。

(中時 )