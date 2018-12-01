G20 習近平晤安倍晉三：要確保陸日關係不再受干擾

2018年12月01日 12:07 中時 林勁傑

正在阿根廷出席二十國集團（G20）峰會的大陸國家主席習近平與日本首相安倍晉三會面。兩人確認進一步深化關係，安倍期待這次G20中美的談判有成果，為兩國貿易問題進行有益的建設性討論；並感謝大陸解禁進口新潟縣產米，期待陸方能進一步解禁其餘自2011年福島核事故後，一度禁止輸入的食品。

這次是安倍自10月訪陸以來，再一次與習近平會面。習近平指出，中日關係正呈現新氣象，期望雙方要把握發展關係機會，共同開闢兩國關係新前景。中日經貿務實合作潛力巨大，大陸歡迎日方繼續參與中國改革開放進程，並爭取早日談成區域全面經濟伙伴關係以及中日韓自由貿易協定。

雙方希望加強民間及人員交流，並在雙方安全關係的基礎上增加戰略安全互信。習近平同時稱，雙方應妥善處理重大敏感問題，確保兩國關係不再受到干擾。

安倍晉三則表示，日方將與中方共同促進亞洲的發展，加強高層交流，深化經貿、投資合作，拓展第三方市場合作。同時增進雙方國民，特別是青少年的交流。安倍期待明年習近平能夠訪問日本，繼續推進兩國關係發展。

另一方面，安倍就中美貿易磨擦中，表示問題根本在於保護知識產權、強制技術轉移、國企資源輔助等等，安倍指出中方需要採取具體改革措施。同時期待習近平在這次G20峰會與美國總統川普的會面中，能對貿易問題進行有益與建設性的討論。

(中時 )