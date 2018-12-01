台男風光AV出道卻爆輕生 「暗黑周董」憾別徒弟：祈禱能上天堂

2018年12月01日 11:59 中時電子報 吳品瑤

3年前參加知名AV男優東尼大木舉辦的台灣男優選拔賽脫穎而出的李姓男子，不僅成了鄉民口中的「台灣汁光」，還被東尼大木收為徒弟，本以為將扭轉人生，沒想到日前竟爆出他疑因情緒問題，在前天(12/29)上吊身亡，結束30歲生命。

2015年6月，李男以jojobigoldtw帳號在ptt發表〈我去日本拍AV的經過〉，寫下自己借錢買了廉航單程機票，赴日參加知名男優東尼大木舉辦之選拔賽，最後以一句「尋找人生意義」從5名參賽者中勝出，贏得跟人氣女優美織舞「單獨實戰」的機會，他也在文中公開臉書帳號及影片，讓網友不得不信服。

李男因此事一夕爆紅，從自稱魯蛇搖身一變成了「台灣汁光」，東尼大木更在來台參加音樂祭活動時，一下飛機就指名要找他，辦了場正式收徒儀式，並賜名「東尼小木」，還盛讚李男在片場各方面都表現得相當好，盼他在AV界打出自己的一片天，沒想到3年後李男疑似受多年情緒問題所擾，在上月29日凌晨時分被發現於小學校園內上吊自殺身亡。

這幾天李男臉書湧入網友，貼文表達哀悼，也有人轉貼相關新聞到東尼大木的推特上，東尼大木得知後也回覆該貼文，悲憾寫下「請祈禱我的弟弟能上天堂」，文末加上兩個哭臉符號，表達哀悼，有人向他提問是否李男拍了些不適合他的作品，東尼大木則表示沒有，理由是「因為他不會日文」。

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(中時電子報)