天津再傳非洲豬瘟 陸農業農村部：疫情呈多點散發

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旺報
賴志昶

大陸農業農村部11月30日在官網上發布，天津市寧河區排查出非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖場存欄生豬361頭，死亡67頭，均已全部撲殺。為嚴控非洲豬瘟疫情，農業農村部11月29日召開非洲豬瘟聯防聯控機製成員單位會議。會議指出，疫情呈多點散發的態勢，防控工作總體可控。

農業農村部指出，中國動物疫病預防控制中心11 月29日21 時報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，天津市寧河區一養殖場排查出非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖場存欄生豬361頭，死亡67頭。

疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。農業農村部表示，當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理；同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區，「目前，上述措施均已落實」。

此外，農業農村部召開非洲豬瘟聯防聯控機製成員單位會議，總結交流前階段交流防控工作，分析當前非洲豬瘟疫情形勢，研究下一階段任務分工方案。

農業農村部副部長於康震在會上強調，各部門要在前期有效工作的基礎上，進一步提高政治站位，強化部門協調，細化工作措施，更好形成非洲豬瘟防控工作合力。

會議表示，考慮到大陸非洲豬瘟防控工作的複雜性、艱鉅性、長期性，短期內徹底滅除非洲豬瘟難度極大，必須在繼續打好攻堅戰的同時，做好打持久戰的準備。

(旺報 )

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