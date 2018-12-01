台灣虎航60K徵空服員 錄取率僅1％

台灣虎航招募20名空服員，月薪約6萬元。（陳祐誠攝）

友善列印
中時

台灣虎航今年上半年稅後獲利6億元，看好低成本航空前景發展，接下來還要再開多條新航線，也因此要補足人力，今（1）日舉辦招考，開出月薪6萬元的待遇，預計招募20名空服員，吸引近4500人報考，其中1400人篩選符合資格，錄取錄僅1％。台灣虎航表示，今年提高空服員門檻，以往僅要求高中畢業，這次改為大專以上、多益成績至少650分。

台灣虎航表示，公司2017年開始獲利，全年度稅後獲利逾5.7億元，2018年上半年也繳出稅後獲利6億元的成績，預期今年將會是台灣虎航的第二個獲利年。台虎接下來有多條航線將開航，除桃園－宿霧外，明年還將前進越南、菲律賓開航，包括河內、長灘島、巴拉望等航點。

因應航線拓展需求，台灣虎航進行今年首次空服員招募，11月開放履歷投遞後，2個禮拜內吸引近4500位求職者報名，經初步書面資料篩選後，約有1400名求職者符合資格，參與今日的初試甄選，複試將於8日及9日進行，預計錄取20位。

台灣虎航發言人許致遠表示，今年考試著重在語言能力，多益成績門檻從550分提高到650分。學歷要求也提高，以前僅要求高中以上，今年提高為大專以上，若考生能展現個人特質，對自己會是加分。

許致遠說，台灣虎航空服員薪水包括飛行加給、獎金與福利等，月薪約有6萬元，另外機上銷售獎金也可達1至2萬元。

(中時 )

影》二千金青澀模樣大曝光！ 韓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。