台灣虎航60K徵空服員 錄取率僅1％

2018年12月01日 12:26 中時 陳祐誠

台灣虎航今年上半年稅後獲利6億元，看好低成本航空前景發展，接下來還要再開多條新航線，也因此要補足人力，今（1）日舉辦招考，開出月薪6萬元的待遇，預計招募20名空服員，吸引近4500人報考，其中1400人篩選符合資格，錄取錄僅1％。台灣虎航表示，今年提高空服員門檻，以往僅要求高中畢業，這次改為大專以上、多益成績至少650分。

台灣虎航表示，公司2017年開始獲利，全年度稅後獲利逾5.7億元，2018年上半年也繳出稅後獲利6億元的成績，預期今年將會是台灣虎航的第二個獲利年。台虎接下來有多條航線將開航，除桃園－宿霧外，明年還將前進越南、菲律賓開航，包括河內、長灘島、巴拉望等航點。

因應航線拓展需求，台灣虎航進行今年首次空服員招募，11月開放履歷投遞後，2個禮拜內吸引近4500位求職者報名，經初步書面資料篩選後，約有1400名求職者符合資格，參與今日的初試甄選，複試將於8日及9日進行，預計錄取20位。

台灣虎航發言人許致遠表示，今年考試著重在語言能力，多益成績門檻從550分提高到650分。學歷要求也提高，以前僅要求高中以上，今年提高為大專以上，若考生能展現個人特質，對自己會是加分。

許致遠說，台灣虎航空服員薪水包括飛行加給、獎金與福利等，月薪約有6萬元，另外機上銷售獎金也可達1至2萬元。

(中時 )