MLB》強投送上門 洋基仍只想著省錢

前響尾蛇左投手柯賓，現在是自由球員。（美聯社資料照）

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中時電子報

打從洋基去年開始出現先發輪值困擾，總管凱許曼(Brian Cashman)腦中就不斷浮現柯賓(Patrick Corbin)這個名字，這位前響尾蛇左投現在是自由球員，本週自己送上門來，造訪洋基球場，還與洋基總教練會面。但是，凱許曼沒有下手。

柯賓是很想要來洋基的，他10月份大婚，他弟弟戴上洋基的帽子力挺他前進紐約，就跟很多人一樣，他們兄弟從小都是洋基球迷。柯賓正值29歲盛年，上季11勝7敗、3.15自責分率、246奪三振，以及200投球局數，在國聯賽揚獎票選獲得第5。柯賓的戰力放在洋基至少是二號先發，可排在田中將大之前。

這應該是洋基出擊的好機會，凱許曼卻異常冷靜：「我很高興他們(柯賓的家人)對洋基釋出善意，但這不會是我們考慮簽下他的原因。」那是什麼原因呢？竟然又是錢，凱許曼人如其名，他坦承球團的財務壓力才是影響最終決定的關鍵。

《紐約郵報》調侃說：「親情無法打動凱許曼，他眼裡只有帳單。」「購物是需要衝動的，洋基太理性恐怕很難買到好投手。」柯賓的身價大約是6年1.3億美元，每年薪資2000萬美元以上，問題是洋基不想簽這麼多年。

凱許曼說：「我覺得他們只是在開玩笑，未必真的想要來洋基的。柯賓是很厲害的投手，但是市場上還有更多優秀的選項。我從沒說過我們正在等待柯賓。」

話雖如此，比柯賓更優秀的左投，恐怕只剩下「大鬍子」凱寇(Dallas Keuchel)了，他的價碼比柯賓還高。美媒CBS認為從很多地方看柯賓都是洋基的好選擇，他上季投得比凱寇還好，但如果洋基要省錢就沒辦法了。

(中時電子報)

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