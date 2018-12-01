發現港仔西海鱻生活趣 嘉藥接地氣設計遊程

2018年12月01日 13:37 中時 曹婷婷

港仔西海風鱻味餐讓人品嘗在地美味。（嘉藥提供）

大學生走進社區，用創意接地氣，開創更多可能！教育部推動USR計畫，嘉南藥理大學環境資源管理系接受台江國家公園管理處委託，執行「城西社區生態旅遊及低碳綠生活空間營造陪伴輔導計畫」，在台江國家公園家園守護圈指導下，結合在地資源與產業，規畫社區低碳體驗遊程，佳評如潮，今天在城西里社區活動中心舉辦成果發表會。

台江國家公園管理處表示，延續2013年「城西低碳小廚房」，以及去年「同心協力農園」、「港仔西海風鱻味餐」等計畫，嘉藥李得元老師團隊不只推出低碳廚房餐具設備、料理製作與環境教育培訓等課程，更結合里民智慧和熱情，大家集思廣益，共同完成「港仔西海鱻生活趣」遊程。

李得元說，這套充滿知性與樂趣的遊程，包括撈魚、刮魚鱗、撐竹筏餵魚等體驗，以及一夜干與西瓜綿製作、社區植物導覽和海鮮窯烤披薩DIY活動，讓想體驗漁村生活的遊客有多樣選擇；另外，套裝遊程也「加味」融入道地美食，港仔西海風鱻味餐以虱目魚、白蝦、西瓜綿等在地食材，創新烹調虱目魚咖哩烤飯、魚柳派酥、五彩魚絲羹、鹽焗烤蝦、五彩魚丸湯、魚香綠豆糕、海鮮塔、魚香飯糰、金凰魚香餃等九道點心與伴手禮料理，相當澎湃。

師生構思風味餐菜餚，透過社區媽媽們的手藝，除提供遊客享用外，也希望民眾能深深感受農漁民辛勤耕耘的動人故事，讓遊程活動更增添教育意涵。

嘉藥校長陳鴻助表示，結合在地生活、產業、文化的生態旅遊，已成現今最夯旅遊趨勢，李得元老師帶領學生團隊深入鄉里，與民眾「搏暖」，發揮專業並設計出富有多樣意義的旅遊活動，相信這套遊程能展現城西社區全新面貌，也讓遊客體會當地生態之美、佳餚美味與里民熱情。

(中時 )