陳英鈐自提12／3離職 洪孟楷再質疑：若交接公務為何休假？

2018年12月01日 13:25 中時 楊佳穎

中選會主委陳英鈐。（資料照片/中央社）

今年10案公投綁九合一選舉讓選務大亂，中選會主委陳英鈐11月25日宣布請辭獲准，但如今中選會發布的公告中竟署名「主任委員陳英鈐休假」，遭質疑「假請辭」；中選會、行政院則稱陳的離職日訂為12月3日。對此，國民黨發言人洪孟楷再舉出3關鍵點，直轟行政院護航陳英鈐，「這不只無恥，更把全國人民當笨蛋。」

洪孟楷指出，中選會及行政院稱「陳英鈐於11月26日正式以書面向行政院提出於107年12月3日辭職」，可見陳英鈐主動提出要求12月3日離職，代表他根本故意要拖到12月1日後才離職，自己的年終自己賺，這不是無恥什麼才是無恥？

洪孟楷接著說，中選會稱陳英鈐的請辭均照一般程序走，而所謂的一般程序，指的是公文流程，但要問中選會「過去哪一位文官請辭下台時還能邊休假、邊等流程走？」若不是陳英鈐主動提出休假，難道中選會的一般程序是「強制離職人員休假嗎」？這種一般程序，到底是公務人員的程序，還是特定綠營大官的程序？

他進一步說，行政院指陳英鈐是為交接公務而非年終獎金，「如果真是為了交接公務，那為何要休假？」且陳英鈐如今並非高升或另有它職，而是因為選務失敗被罵翻後負責請辭，「請辭還能把特休休完，這要多麽厚臉皮才做得出來？」離職前提不出1124投票混亂的檢討報告，卻能多休幾天假來拖過12月1日，說不是為了年終獎金，誰相信？

洪孟楷還說，依照公務人員年終獎金發放規定，所謂「發給基準」若是政務官，則包含主管職務加給等合計數額；而若是非主管人員，則僅有專業加給的合計數額。換言之，中選會主委薪資絕對比大學教授來得多，陳英鈐即便回歸學校也能拿到年終，但用主委身份拖過12月1日，是否就能以「主委薪水」來領取1.5個月，而非「教授薪水」的1.5個月，這點說沒有差別？難服眾人之口。

洪孟楷強調，陳英鈐是因選務辦得天怒人怨而負責下台，投票日當天大排長龍、邊投票邊開票仍歷歷在目，陳英鈐還有臉皮要領納稅人的三十萬元年終？若行政院無法制止，則這不只無恥，更是把全國人民都當笨蛋，「蔡英文政府如果還是不懂反省，人民會讓蔡政府知道憤怒！」

(中時 )