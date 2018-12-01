蔡英文：選舉的成敗及責任都是我的責任

2018年12月01日 13:12 中時 陳世宗

民進黨在九合一大選挫敗！黨中央於各縣市舉行座談聆聽基層幹部的聲音，並檢討失敗的原因？總統蔡英文於座談會後受訪說，選舉的成敗及責任都是我的責任，吳音寧的事情跟選舉成敗無關！這件事情讓相關農委會及台北市政府依權責來處理！

媒體問府院人事調整部分，蔡英文說，這不僅是黨中央中生代的聲音，也是黨普遍有共識的看法，在現階段到各地舉行檢討選舉面向，行政院也開始政策檢討，下階段是人事的調整！

針對盧秀燕將暫緩山手線部分！蔡英文說，山手線是軌道建設對中部很重要，這是綠色運輸的概念，佳龍市長提出來非常有前瞻性的建設，且獲得中央的支持，希望新當選的盧市長及未來市府要再想一想！有必要後續見面再來交換意見。

媒體問兩岸議題是否有影響這次的九合一選舉？蔡英文說，兩岸議題在這次的地方選舉著墨不多，因是地方選舉！兩岸議題是對外關係，應該是總統大選才是高度關注的議題！

民進黨市黨部執行長翁誌偉說，會中基層幹部向總統反應部分，包括人民的反應速度要加快，很多假新聞沒有好好處理造成輔選的困擾，企業界提出一例一休部分，基層員工要加班無法加班；張芬郁提出過度提名問題，加上這次選舉與過去有很多不同，政策發佈造成網路上的輿論，行政部門要反應也來不及！民進黨不能因此而倒下，希望民進黨能夠再站起來！

(中時 )