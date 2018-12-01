僅住院醫師納《勞基法》工會抨擊蔡總統政見跳票

2018年12月01日 13:39 中時 林周義

醫師過勞事件屢見不鮮，一周的工時往往可達100多個小時。勞動部日前宣布，明年9月起，住院醫師正式適用《勞動基準法》。因該法排除主治醫師，台北市醫師職業工會今（1日）抨擊蔡政府政見跳票，呼籲總統蔡英文在2020年以前，讓更多醫師被保障，以兌現選前承諾。

總統蔡英文上任前，曾表示「受僱醫師應該受到與勞工等同的權益保障」，然而上任至今，卻僅讓住院醫師納入《勞基法》，政見形同跳票。全台醫師當中，僅4000多名私立醫院住院醫師受《勞基法》保障，不到總數的10分之1。目前仍有37.2%的公立醫院，如台大醫院、各大榮民總醫院，住院醫師因約聘身分，無法受到《勞基法》保障。

醫師勞動條件改革小組執行委員林毅表示，曾對教學醫院進行普查，發現一周100多小時的工時是醫界常態。醫療改革基金會發言人朱顯光表示，醫護人員過勞，常導致忙中出錯。他舉例，麻醉醫師一次可能就需兼顧5、6場手術，一不小心，可能就對病人構成生命危險。

來自奇美醫院的住院醫師蔡伯羌，10年前過勞，倒在手術台旁。心肌梗塞，加上腦傷，令他失去記憶，患上失智症。太太李其芳表示，當時打官司向法院求償，對方卻以「《勞基法》管不了」為由，否決她的訴求。10年過去，官司已打至更1審，她仍未放棄。「醫院失去的是10年的名聲，我先生失去的是下半輩子。」

另一方面，醫護人員的過勞問題，也是對分級醫療的打擊。朱顯光表示，住院醫師多在醫學中心、規模大的區域醫院，中小型醫院則靠主治醫師值班。主治醫師若過勞，「要怎麼叫民眾，大病看大醫院，小病看小醫院？」

台北市醫師職業工會表示，除主治醫師的工時問題，調動規則、離職違約金、退休金，也存在迫切需要，呼籲政府提出緩衝方案。此次住院醫師納《勞基法》，雖為政府的善意回應，但對公會來說，這僅是及格邊緣、滿紙紅字的難看成績單。

(中時 )