美專家：陸美提高透明度有助於消除偏見

2018年12月01日 13:12 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》今引述美國學者卡爾．喬瓦科11月30日在美國《國家利益》雜誌發表題為〈理解中國威脅〉文章指出，當今陸美關係異常複雜，陸美是世界最大兩個經濟體，都擁有最多經費支持的強大軍力。美國看待大陸威脅本質上非常主觀，形成的基礎是美國輿論界不斷變化、泛濫的「中國威脅論」，關鍵在於區分哪些是真正的威脅，哪些不是。

喬瓦科指出，美國在經濟上的相對衰落及大陸的崛起促使大陸想要在國際上分到更大的餡餅──這種願望加劇了兩國的離心。不過，兩國在經濟上緊密相連，事實上兩國是拴在一起的馬車。當前，美國人圍繞大陸可謂眾說紛紜，但把大陸描繪為威脅的偏見，主要出自國防部預算爭取和反陸遊說活動。

喬瓦科認為，盡管美國存在對大陸負面威脅的偏見，但也有利於澄清大陸意圖的強有力透明度源泉。來源之一是當今陸美年輕一代多領域的文化交流。不僅涵蓋流行文化，還有高等教育和企業聯繫。比如，越來越多大陸年輕人到美國高等教育機構就讀。結果是美陸年輕人友誼增長，學成畢業後發展出商業夥伴關係。

文章指出，這類交流也出現在美國餐飲業。過去麥當勞和星巴克湧入大陸，現在較小的美國食品零售商也嘗試打入大陸市場。陸美文化交流快速增長的另一個領域是電影，一些在美國票房不佳的電影在大陸卻大獲成功。美國娛樂產業高管推出產品時，越來越將大陸作為潛在市場。

當今美中之間的跨文化交流很像上世紀70年代初兩國的交流。從乒乓外交到高級外交會晤，花時間待在一起互相了解自有其好處。1972年是兩國對話和文化交流改善的分水嶺，而本世紀頭10年和第二個10年是兩國領導人開放溝通、商人之間不斷接觸和近乎無所不在的商品交流等成就取得的時期。

作者強調，當代美陸關係第二種透明度來源，是發展兩國共同事業，包括共同把經濟餡餅做大和打擊恐怖主義。有著相似的利益或共同的目標，就能促進陸美夥伴關係。

(中時 )