台大校長案難解 學者籲葉俊榮下台勿戀棧

2018年12月01日 13:26 旺報 李侑珊

教育部長葉俊榮今（1）日上午出席台灣閱讀節活動。（教育部提供）

民進黨政府在九合一大選慘敗，台大校長遴選案被視為衝擊選情的重要原因之一，教育部長葉俊榮今（1）日上午出席活動時，被問及是否發布校長聘書給台大，並未正面回應，學者批評，「當部長只是一時，葉俊榮做得太不漂亮」，不應留戀權位，對台大懸缺正式校長超過一年，葉難辭其咎，應下台負責。

台大懸缺正式校長已逾1年，台大財金系教授管中閔11月29日在臉書發文：「時光飛逝，距離參加 2017.11.29 晚上學校主辦的『治校理念』發表，正好一年整。」

台大醫院前副院長王明鉅則在中時言論頻道《無色覺醒》表示，民進黨政府在本次選舉大敗，在於執政兩年多太令人失望，其中不只浪費錢投資前瞻計畫，另外還有黨產會與促轉會的大動作，以及卡住台大校長任命案等。

葉俊榮今（1）日上午出席台北教育大學校慶，面對記者詢問教育部是否可能「轉向」發布台大校長聘書，葉俊榮依舊打太極，只說「近日會把制度面的部分讓大家了解」。

教改論壇成員、台師大特教系名譽教授吳武典則說，台大校長遴選案走到今天已成僵局，現在不只台大不願意退讓，遴選委員會無意重啟校長遴選，校內更有派系角力的問題，所以教育部也不想再處理，一再對外說要台大補全校長遴選程序，導致此案僵持不下，沒有人願意當和事佬來居中協調。

針對外界認為教育部長葉俊榮應下台負責，吳武典認為，葉俊榮的確做的太不漂亮，他身為台大人，理應了解校內師生對台大的情感，身為法律學者，思維也要有法律人的深度，如今面對此案呈現冷處理的態度，「換了位置就換了腦袋，作法已與原本學者性格有出入」。

吳武典認為，葉俊榮過去已擔任過內政部長，「教育部長有什麼好留戀，部長只是一時的」，俗話說：「兩害相權取其輕」，葉俊榮能在此時退一步，不戀棧官位，下台負責，還有機會挽回名聲。

(旺報 )