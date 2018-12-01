美媒：大陸正在進行一場經濟覺醒

2018年12月01日 13:14 中時 李文輝

美國《財富》雜誌11月30日〈中國正在復興，內因何在？〉報導指出，英國帝國理工學院商學院教授葉恩華認為，大陸正在進行一場經濟覺醒，這是美國在20世紀初崛起為世界大國以來，從未發生過的現象。他定位「這是中國的復興！」

報導指出，葉恩華於11月29日在廣東廣州舉行的《財富》全球科技論壇晚宴上說，大陸鼓勵「百花齊放」和「摸著石頭過河」，他還將大陸的迅猛振興，比作更令人耳熟能詳、始於14世紀義大利各城邦的歐洲文藝復興。數百年前，佛羅倫斯和威尼斯等城市曾相互爭奪至尊地位，從而推動這些城市的創新和增長。

報導稱，大陸在地理上極具多樣性，中央政府鼓勵各省、各城市相互競爭。如今大陸正在類似於文藝復興時期的動力推動下蒸蒸日上，葉恩華將此歸功於中共對地方政府採用與GDP掛鉤的表現指標。換言之，通過吸取自由市場資本主義的經驗，並根據轄區經濟產值評定地方官員，大陸打造出一種「賢能政治」並因此推動其國家繁榮發展。

《財富》指出，如今，更多環保指標被納入中共考核地方主政者的評定體系之中。大陸龐大的國內市場正提供與鄰國區別開來的重要「引擎」：13億人口。

有學者表示，那些讚美「中國崛起」的商業專家也曾對上世紀80年代在國際舞台異軍突起的日本發出類似感慨。「我認為中國能超越那種狀況。」葉恩華表示。

當晚主持對話的《財富》國際執行主編錢科雷認為，大陸擁有別於其他國家的有利條件──民眾更渴望冒險。「除人口規模和其他所有優勢外，中國如今擁有的最大優勢是民眾樂於並有能力承受風險。」錢科雷說：「這種勇於承擔風險的激情已不存在於富裕的歐洲人之中，而且在美國變得越來越罕見。」

在深入思考大陸為何讓人們感到更願意承受風險的原因時，葉恩華認為，這至少在一定程度上與中國歷史上遭受的創傷有關。「如今中國百姓正準備做任何事情，不妨將中國的復興稱作一種回歸吧。」

(中時 )