南大「創新創意創業競賽」助學生展現創業潛能

2018年12月01日 13:31 中時 程炳璋

台南大學研發處創新育成中心28日舉辦「創新創意創業競賽」，今年由10組學生組隊進行決賽，長榮大學大傳系與南大教育系學生聯隊「馨馨攻略」奪冠，台南大學藉著比賽幫助學生展現創業潛力。

南大研發處創新育成中心配合教育部高教深耕計畫舉行「創新創意創業競賽」，鼓勵學生藉著比賽增強對事物的創新力。

這次競賽由產官學專家組成評審團，校方鼓勵學生在求學時期廣泛攝取社會新知，培養企業家的衝勁與不放棄的精神，發揮對產業的創意。

10組學生中，長榮大學大傳系與南大教育系學生聯隊提出的「馨馨攻略」，以推展一款瘦臉效果的產品為創業理念，一舉奪冠。南大科管所、清大服科所及崑山電子系的「鯊魚哥哥游泳教室」，以運動結合課輔為創業題材，結合APP和影片學打造有效學習，獲得亞軍；長榮大學大傳系、科管系與南大材料系學生聯隊「FREE STYLE」，獲得季軍。

南大連續2年有學生團隊通過教育部創新創業計畫第一階段審查，各獲得50萬創業補助金，透過比賽看出學生的創業潛能。

南大校長黃宗顯表示，競賽結果只是創業過程一頁風景，而非終點，參賽學生如何將自身靈感思維及實務的商業模式混合應用，才是創業逐夢最重要里程碑。

南大表示，該校高教深耕計畫之「創新創意創業競賽」給予有意創業的青年學子有產學交流之契機，各團隊應抱持著正向態度，將計畫書修正至更符合市場需求。

(中時 )